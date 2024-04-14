12-летняя украинка, потерявшая обе ноги в результате ракетного удара РФ, пробежала на Бостонском марафоне (видео)

Юная украинка пробежала 5 км на престижных соревнованиях

12-летняя украинка Яна Степаненко, потерявшая обе ноги в результате ракетного удара РФ по железнодорожному вокзалу в Краматорске (Донецкая область), приняла участие в Бостонском марафоне. Девочка таким образом помогает украинскому ветерану.

Об этом сообщает Tvoemisto.tv. Тренер девочки Ирина Данилюк сообщила, что Яна на протезах преодолела 5 км дистанции, хотя планировала пробежать 2 км.

В США Степаненко бежала для того, чтобы собрать средства на современный протез для потерявшего ногу на войне против России ветерана Александра Рясного. Юная украинка готовилась к забегу в течение 3 месяцев. Видео с забега опубликовал в Twitter украинский скелетонист Владислав Гераскевич.

Напомним, Россия нанесла ракетный удар по железнодорожному вокзалу в Краматорске 8 апреля 2022 года. Оккупанты тогда убили 61 человека, более сотни получили ранения. Президент Украины Владимир Зеленский назвал трагедию в Краматорске делом "зла, не имеющего границ".

В России цинично обвиняют Украину в случившемся, хотя в США подтвердили, что удар по городу был совершен с позиций российских оккупантов. На это указывает и видео с запуском ракет.