"Не хочу, чтобы мой муж получил Героя Украины. Обычно его дают посмертно" — исполнительница Inshaya

Украинка собирала благотворительные концерты во Франции, а вырученные средства и гонорары передавала на нужды фронта

Жизнь воина начинается не с признания или славы, а с выбора. Муж героини проекта "Телеграфа" "Линия фронта" , автора и исполнительницы песен Inshaya, более двух лет защищает Украину — служит в подразделении Сил спецопераций ВСУ (ССО). Полномасштабное второжение женщина встретила вместе с 15-летней дочерью в Запорожье.

Эвакуационные поезда

— Муж для себя решил, что пойдет в ВСУ, поэтому настоял на эвакуации. Я не думала ехать — хотела быть полезной государству, пойти служить. Муж сказал: "Куда ты пойдешь, а с ребенком кто будет?" Ехать одной с дочерью через всю страну на автомобиле – опасно. Ехали поездом, – вспоминает жена военного.

На вокзале была паника. Переполненные людьми площади. Число пассажиров в купе доходило до 17 человек.

"Люди цеплялись на вагоны"

Оказаться в поезде, вспоминает Inshaya, было преимуществом. Люди просили: "Возьмите хотя бы ребенка".

На некоторых локациях раздавались выстрелы и взрывы – работали вражеские ДРГ. Чтобы уцелеть, проводники гасили свет, просили выключить телефоны и сохранять тишину.

Вагоны были переполнены, однако поезд все равно должен был останавливаться на маленьких станциях. Там ждали сотни детей и женщин, которых некуда было брать.

— Люди цеплялись на вагоны. В тот момент приходило понимание – это война. Вечером дочери стало плохо, она начала терять сознание, и это был как раз ее день рождения, — рассказывает женщина.

Сложный путь в армию

Путь мужа в армию был сложным. В военкомате ему отказали — в приоритете находившиеся на учете мужчины и ребята до 35 лет. На тот момент мужу было 45. Но он не мог стоять в стороне. Начал волонтерить. Наладил производство противотанковых ежей. Возил "медицину", находил для распределительных центров ТРО инсулин.

Только со временем благодаря настойчивости и налаживанию контактов ему удалось присоединиться к добровольческому подразделению, а впоследствии и к ССО. На учениях за границей, говорит жена, учился у топовых воинов мира.

— Иностранные военные просто поражены украинцами — не понимают, как без авиации вообще можно добиться успеха: "У вас все держится на героизме", — рассказывает жена бойца.

"Он говорит: "Слезай с иглы общения. Сейчас такое время"

— Иногда, когда очень одиноко, ложусь на каремати, чтобы сократить это расстояние между нами, — рассказывает героиня.

Самое большое испытание — ожидание звонка от любимого.

— Он говорит: "Слезай с иглы общения. Сейчас такое время".

— Труднее всего, когда он должен выйти на связь, а никаких вестей нет. Молчание убивает. И когда после долгой тишины наконец-то звонок, боишься, чтобы это действительно был он, а не командование с плохим известием. Не хочу, чтобы мой муж получил звание Героя Украины. Потому что обычно его дают посмертно, — признается исполнительница.

"Их вызвали и сказали: "Принимайте присягу Российской Федерации"

В 1991 году семья певицы жила на Кольском полуострове. Отец был военным подводником. Когда распался Советский Союз, а Украина получила независимость, офицеров вызвали и сказали: "Принимайте присягу Российской Федерации". Папа женщины сказал "Нет" и положил рапорт на увольнение.

— Отцу не хватило одного года, чтобы выйти на пенсию. Мы жили на грани нищеты. И упрекали его за это. Злились. Потому что хотелось "шмотку модную", а денег ни на что не было. Он всегда говорил: "С Россией нельзя дружить! Это враги". Когда началась война в 2014-м, я очень перед ним извинялась, — говорит женщина.

Фронт один!

Артистка вспоминает, как в начале большой войны употребляла фразу "Культурный фронт" в своих постах в соцсетях. Позже за это стало стыдно, потому что фронт один.

Inshaya, будучи режиссером, помогала бойцам монтировать видео для соцсетей, чтобы рассказать их истории миру. Они присылали материалы с похорон, или как тело забирают с вражеской позиции.

— Ты плачешь и монтируешь. И до тебя доходит: ты не имеешь права вообще произносить это – "культурный фронт". Ты вообще знаешь, что такое фронт? Какой ад они (военные. – Ред. ) проходят? Пропеть 15 песенок – это ты фронтом называешь? — говорит женщина.

"Мои песни — рефлексии о том, что чувствует жена, ожидая любимого"

— Чтобы не сойти с ума, нужно быть полезным, — говорит Inshaya.

Франция, благотворительные концерты в поддержку Украины (из собственного архива исполнительницы)

Хрупкая, но сильная духом женщина мощными песнями собирала украинцев на площадях Франции и продвигала культуру украинского народа в тысячах километрах от родной земли. Средства от благотворительных концертов уходили на помощь ВСУ.

Франция, митинги в поддержку Украины (из собственного архива исполнительницы)

В момент создания песни "Когда закончится война?" женщина с ребенком находилась в эвакуации и не виделась с мужем год и два месяца. Песня – крик души.

— Ты идешь, красивый город (во Франции. — Ред. ), идут пары, обнимаются, целуются, пьют вино, улыбаются — ты видишь покой и счастье. И это так противно! Ты идешь и думаешь – почему я? Почему моя страна? Почему так? Есть ответ на этот вопрос, – признается исполнительница.

Важно, чтобы наши люди в большинстве своем наконец-то стали сознательными. Чтобы нашим детям не пришлось в старшем возрасте проходить ад войны снова.

— Многие страны приняли украинцев с открытой душой, но они никогда не поймут нас и нашу боль. Лишь когда вернулась в Украину, шла по улице, ловила этот взгляд — такой понимающий, полный боли и мудрости. Такого не найдешь нигде в мире, – говорит женщина.

Inshaya и Виктория Кушнир, "Телеграф", "Линия фронта"

— Боремся, помогаем фронту. Крепкий тыл – это почва под ногами бойцов. Они должны чувствовать, что мы ждем и верим в них! Путь к победе, — резюмирует Inshaya, — в ответственности и единстве.