Бесплатные и лучшие в мире? Какими на самом деле были советские школы и чему идеология учила детей (фото)

Главная задача школы СССР — воспитать правильного советского человека

На днях "Телеграф" рассказывал о том, какими были ясли и детсады в Советском Союзе, которые Ленин полюбовно называл "проростками коммунизма". Сегодня мы расскажем о следующей важной ступени в жизни советского человека — школе.

Поможет нам в этом видео проекта "The Документалист". В нем Степан Грицюк рассказывает, какими были школы в СССР и правда ли, что образование в Советском Союзе было лучшим в мире.

"В 1917 году грамотными считалось только 21% населения. При этом в понятие грамотности входило исключительно умение читать писать и считать, без каких-либо академических знаний", — рассказывает Грицюк.

После прихода большевиков к власти одной из основных задач стала ликвидация безграмотности среди населения. Тогда же появились первые коммуны, где учащиеся не только учились, но и работали и жили.

"В общем, фактически во все времена существования СССР, школьное образование проходило через постоянный процесс реформ и экспериментов. Скажем в конце 30-х, Сталин выступил за то, чтобы ребят разделили. Так начали действовать отдельные женские и мужские школы. По мнению коммунистов раздельно обучение должно было устранить нездоровые отношения между учениками", — рассказывается в видео.

Первый класс женской школы, 1 сентября 1949 года

Кроме того, диктатор был убежден, что, обучаясь с девушками, ребята становились более женственными. Это было недопустимо, ведь страна готовилась к войне и мужчины должны быть строги. Однако из-за катастрофической нехватки зданий, учителей и денег этот эксперимент, как и все в совке, очень быстро провалился.

"Уже в 1954 году, когда тиран умер, вернулись в старую систему образования. Тогда из школ и вузов полностью забрали предметы, которые хоть как-то заставляли учеников думать самостоятельно и критически: античную философию, всемирную историю, логику, политические и юридические науки", — рассказывает Грицюк.

Историю Украины на территории УССР, например, тоже долгое время не преподавали. Она вернулась в школы только во времена Брежнева и очень ограниченно — 32 часа в два года, в течение первого полугодия в седьмом и восьмом классах.

Учителя и выпускники, 1925 год

Если смотреть советские фильмы, то школы в СССР кажутся настоящим райским местом для получения качественного образования: улыбающиеся ученики, учителя дружелюбные, а классы нарядные, светлые и просторные. На деле все было иначе.

"Находилось место и для избиения, и для унижения и обесценивания, и для взяток учителям или директорам школ. Параллельно существовали дикие запреты. Ученик не чувствовал себя индивидуальностью, потому что не имел права голоса или собственного мнения. Он и не мог их иметь, потому что школьников готовили к жизни в социалистическом лагере, где все должны быть ровными, однотипными и серыми, а отсюда и шаблонные изречения о том, что учитель всегда прав или звонок только для учителей", — рассказывается в видео.

Идеологическое воспитание в СССР

Моральный климат, царивший в советских школах, был ужасен. Знаковой и показательной является ситуация, как в учебных заведениях относились к ученикам, которые писали левой рукой. Казалось бы, что не так ? Ну пишет себе ребенок левой, какая разница? Разница была, ведь так ребенок выделялся среди других, а все мы помним главное правило жизни в социалистическом лагере — все одинаковые.

"Еще до середины 80-х, в самой гуманной и хорошей стране мира педагоги использовали самые разнообразные методики, чтобы переучить левшей. Например, левую руку могли привязывать, ее пальцы перебинтовывали или били по ним указкой или линейкой. Таких детей высмеивали и унижали и имели на это свое коммунистическое объяснение — окружающий мир создан для праворуких", — рассказывает Грицюк.

Профессор Анатолий Чуприков, изучавший эту проблему еще во времена СССР, убежден, что в основе тотального невосприятия левшей в коммунистической империи был принцип сделать всех одинаковыми. Ты должен быть такой, как все, без вариантов. Все пишут правой и ты пишешь правой. Конечно, переучивание левшей оказало разрушительное влияние на их психику, потому что это действительно было очень сложно.

"Детки чувствовали себя виноватыми, отделялись от коллектива и в конце концов начинали плохо учиться. У многих левшей, подвергшихся советским методам воспитания, появлялась бессонница, энурез, заикание, тремор и нервные тики", — говорит Грицюк.

Всех детей, посещавших советские школы, насильственно втискивали в шаблон, что учитель всегда прав. Личность ученика не толеровали, ее стирали разными методами, могли бить или ставить в угол за высказывание своего мнения.

"Детей могли оставлять после уроков, чтобы подтягивали успеваемость или просто убирали классы. Во многих школах существовали спецклассы для менее успешных и более успешных, что также влияло на самооценку учеников. Травили и тех, кто не знал русского языка или происходил из бедной семьи", – рассказывается в видео.

Настоящий расцвет в Союзе испытала система взяток, когда учителей благодарили конфеты, алкоголь и дефицитные товары. Делали это, чтобы ребёнку поставили хорошую оценку. То есть советский учитель в пропаганде ассоциировался с добропорядочностью и учил как следует жить, но сам нарушал элементарные этические нормы.

"Хотя в СССР детский труд был запрещен, школьников часто использовали в качестве халявной рабочей силы. Заставляли бесплатно работать в колхозах, на сборе сахарной свеклы, картофеля или яблок", — рассказывает Грицюк.

Вместе с тем школа СССР – территория сплошных табу и запретов. Ребята не имели права носить длинные волосы, потому что это считалось аморальным и чем-то чужим, подражанием "гнилому буржуазному мероприятию". Игнорировавших правила заставляли привести себя в человеческий вид.

Девушкам запрещали пользоваться косметикой и носить бижутерию. И здесь тоже ничего удивительного, потому что с самого прихода к власти коммунисты относились к косметике очень негативно, она считалась пережитками и мещанством.

Что касается самого качества образования, то здесь все очень просто. Точные науки: физика, математика, геометрия и химия были в фаворе действительно на высоком уровне. О гуманитарных науках этого не скажешь — история, философия, литература, изучение иностранных языков были на крайне низком уровне.

Урок физики в одной из школ Киева, 8 февраля 1949

"И это естественно, потому что разве были они нужны для индустриализации или покорения космоса, возможно ли создание нового оружия? Нет, не нужны. Поэтому в гуманитарной сфере царила сплошная пропаганда. Вместо правдивой истории учили историю марксизма-ленинизма, а писателей давали только тех оружия., которые ложились в канву коммунистической идеологии", — рассказывает Грицюк.

Октября и пионеры жили в духе коммунистических идеалов. Большое внимание уделялось физической подготовке, закаливанию, силовым упражнениям и многодневным походам. Лейтмотив – жертвенность и помощь. Детей с детства учили к самопожертвованию, быть готовыми прийти на помощь при любых обстоятельствах и, конечно, отдать жизнь за коммунистические идеалы.

Учащиеся на занятиях по военной подготовке, 1938 год

Игры на спортплощадке, 1949 год

Образцом школьников был Павлик Морозов, сдавший органам родного отца. Таким образом система стремилась вырвать ребенка из-под семейного влияния и сделать его союзником. Зачем тебе отец, если твой отец Сталин?

Конечно, во времена позднего СССР такого уже не было, но чуть раньше, когда в школу ходили наши бабушки и дедушки, идеологическая вербовка школьников процветала.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, почему при СССР в школах учили немецкий язык. Ответ лежит на поверхности.