Экс-президент УАФ вывел в оффшоры более 9 млн евро и скрылся из страны — журналист
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Экс-работникам Павелко уже объявили подозрения
Ранее возглавлявший Украинскую ассоциацию футбола (УАФ) Андрей Павелко выехал из Украины на основании инвалидности. Его экс-работникам Генеральная прокуратура Украины объявила подозрения в совершении уголовных правонарушений.
Генеральная прокуратура Украины вручила новые подозрения по делу о материальном ущербе нанесенном УАФ оффшорными схемами. Бывшие руководители ассоциации футбола вывели почти 9 млн. 329 тыс. евро, сообщает телеграмм-канал АНДРИЮК ONLINE.
Подозрения получили экс-генеральный секретарь Юрий Записоцкий и экс-финансовый директор Евгения Сагайдак.
Бывшему президенту УАФ Андрею Павелко вручить подозрение невозможно, ведь он в декабре 2024 года уехал из Украины, основание для выезда — инвалидность, сообщил журналист Константин Андреюк.