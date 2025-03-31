Экс-президент УАФ вывел в оффшоры более 9 млн евро и скрылся из страны — журналист

Экс-работникам Павелко уже объявили подозрения

Ранее возглавлявший Украинскую ассоциацию футбола (УАФ) Андрей Павелко выехал из Украины на основании инвалидности. Его экс-работникам Генеральная прокуратура Украины объявила подозрения в совершении уголовных правонарушений.

Генеральная прокуратура Украины вручила новые подозрения по делу о материальном ущербе нанесенном УАФ оффшорными схемами. Бывшие руководители ассоциации футбола вывели почти 9 млн. 329 тыс. евро, сообщает телеграмм-канал АНДРИЮК ONLINE.

Подозрения получили экс-генеральный секретарь Юрий Записоцкий и экс-финансовый директор Евгения Сагайдак.

Юрий Записоцкий и Андрей Павелко

Бывшему президенту УАФ Андрею Павелко вручить подозрение невозможно, ведь он в декабре 2024 года уехал из Украины, основание для выезда — инвалидность, сообщил журналист Константин Андреюк.