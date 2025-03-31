Мобилизовать могут вообще всех? Юрист разъяснил резонансное решение суда

Кто остается защищенным от призыва после скандального решения суда

Недавно Верховный Суд вынес решение о необратимости процедуры призыва, которое всколыхнуло общество и вызвало множество вопросов. Многие украинцы обеспокоены, что теперь мобилизовать могут кого угодно, несмотря на законные основания для отсрочки.

Однако юристы опровергают такое толкование и объясняют подлинное содержание судебного решения. Об этом юрист Александр Золотухин рассказал в комментарии "Телеграфу".

Специалист объясняет, что решение Верховного Суда касается только конкретного случая – ситуации, когда призывник не прошел военно-врачебную комиссию. "Если мобилизуют лицо, которое вообще не подлежит призыву, то следствием является отмена приказа о мобилизации или обязательства воинской части уволить лицо", — объясняет Золотухин.

Юрист отмечает, что людей с законным правом на отсрочку или бронирование это решение не затрагивает. Суд не будет применять к ним принцип необратимости, потому что их случаи совсем другие.

По словам Золотухина, суды всегда проверяют, можно ли сравнивать новое дело с уже решенным Верховным Судом. Дела о мобилизации лиц с отсрочкой или бронированием существенно отличаются от случая, рассматриваемого Верховным Судом.

Он также добавляет, что хотя военкоматы могут ссылаться на это судебное решение, любой хороший юрист докажет, что случаи разные.

Решение Верховного Суда не открыло путь для незаконных призывов, однако у системы защиты прав мобилизованных все еще есть пробелы, требующие правового урегулирования.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что Верховная Рада ужесточает ответственность за незаконную мобилизацию. Чиновникам ТЦК грозит от 3 до 8 лет за решеткой за безосновательный призыв.