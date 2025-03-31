Укр

Первая в Киеве пиццерия, которая уже более 30 лет хранит оригинальные рецепты: где ее найти

Автор
Катерина Шполянская
Дата публикации
Читати українською
Автор
Самая старая пиццерия Киева
Самая старая пиццерия Киева. Фото Коллаж "Телеграфа"

Рецепты, которые не изменялись три десятилетия

Пиццерия "Везувио" по улице Рейтарской, 25, давно стала символом Киева. Ее история тесно связана с развитием ресторанной индустрии Украины.

Эта пиццерия справедливо считается первой в Киеве, и это утверждение до сих пор не было опровергнуто. Она основана в 1992 году канадским общественным деятелем Мироном Спольским.

Начало истории

Мирон Спольский, реэмигрант из Канады, прибыл в Украину в конце 1980-х годов. Именно он стал одним из первых предпринимателей, рискнувших инвестировать в ресторанный бизнес Украины. У Спольского был опыт работы с пиццерией в Эстонии, где он сотрудничал с канадскими партнерами. Когда эстонская пиццерия закрылась, оборудование было перевезено в Киев, и так началась история "Везувио" в Украине.

Первая пиццерия "Везувио" открылась на улице Леонтовича. А уже в 1994 году заведение переехало на Рейтарскую, где находится и сегодня. В первые годы существования пиццерии команда столкнулась с трудностями, в частности с адаптацией канадских рецептов под украинскую муку и поиском качественных ингредиентов на местном рынке. Также было важно наладить доставку, ведь в эти годы это была новинка для Киева. "Везувио" стало первым заведением, запустившим собственную доставку пиццы еще в 1992 году.

Рецептура и секрет успеха

Рецептура пиццы "Везувио" уходит корнями в Италию, откуда ее привезли в Канаду, а затем в Украину. Пиццерия известна тем, что использует в большинстве своем украинские продукты для приготовления более 20 видов пиццы. Секрет успеха заключается в стабильности меню и соблюдении традиционных рецептов, которые не изменились за три десятилетия.

Современность и традиции

Сегодня пиццерия стала культовым местом для встреч, где ребята и внуки первых посетителей становятся постоянными клиентами. Благодаря своей стабильности и качеству "Везувио" продолжает быть одним из любимых заведений Киева для тех, кто ценит традиционные рецепты уже более 30 лет.

Благодаря инновационному подходу, в 90-х Мирон Спольский создал заведение, которое стало частью истории Киева и символом качества украинской ресторанной индустрии. "Везувио" продолжает существовать, оставаясь верным своим традициям и поддерживая развитие гражданского общества Украины.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядела и где была первая "Пузата хата" в Украине. Заведение открылось 22 года назад и быстро стало популярным.

Теги:
#Украина #История #Ресторан #Пицерия