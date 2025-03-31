Гигантские пробки в Киеве: почему перекрыли движение (карта)

Заторы наблюдаются на ряде улиц в центре столицы

В понедельник, 31 марта, столицу сковали пробки из-за прибытия иностранных делегаций в связи с годовщиной освобождения Киевщины. Накануне сообщалось об ограничении движения, запланированном на этот день.

Наблюдаются заторы на улицах Прорезной, Владимирской, Михаила Омельяновича-Павленко, Василия Липковского, Ивана Федорова, Антоновича, Днепровском спуске и бульваре Николая Михновского.

Как отмечали в Управлении государственной охраны, по закону иностранным делегациям, которые находятся в Украине с официальными или рабочими визитами, обеспечивается государственная охрана УГО.

Также они могут не допускать граждан к отдельным участкам и объектам, требовать от них оставаться на определенных местах или покинуть их.

В связи с проведением охранных мероприятий с участием иностранных делегаций в Киеве и Киевской области сегодня действуют временные ограничения дорожного движения.

В Украине 31 марта отмечают вторую годовщину освобождения Киевщины от российских захватчиков, в частности Ворзеля, Бучи, Бородянки, Ирпеня, Гостомеля и целого ряда населенных пунктов области. По случаю этой даты наш народ чтит силу всех воинов Сил обороны, совершивших тот героический подвиг и вытеснил врага из украинских земель.

Напомним, Киев в начале недели будет в плену облаков, дождя и несущественного похолодания. Синоптики прогнозируют, что осадки продержатся двое суток и иногда будут менять свою силу.