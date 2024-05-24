Времени осталось немного: кому из украинцев нужно обращаться за продлением субсидии

Подать заявление можно разными способами

Некоторые украинцы, имеющие право на получение жилищной субсидии, должны до 1 июля обратиться за продолжением выплат. Сделать это можно обратившись в определенный орган или же онлайн, не выходя из дома.

Это на сегодняшний день касается только одной категории людей. Об этом напоминают в Пенсионном фонде Украины.

Обратиться за продлением выплаты можно онлайн — через портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины, мобильное приложение Пенсионный фонд или портал Дія, а также по почте — в адрес органа Пенсионного фонда. Граждане могут для этого лично посетить сервисные центры ПФУ, уполномоченных должностных лиц исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующих территориальных общин, ЦНАП.

Так, обратиться до 1 июля нужно лицу, которое одновременно соответствует всем следующим критериям:

является получателем жилищно-коммунальной субсидии или льготы;

было получателем субсидии или льготы по состоянию на 24 февраля 2022 года;

проживало (или проживает) на временно оккупированной территории или в зоне активных боевых действий;

с начала полномасштабной агрессии не обращалось в органы социальной защиты населения или Пенсионный фонд Украины за переназначением субсидии или льготы.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как безработному в Украине можно получить субсидию.