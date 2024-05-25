Май подходит к концу: что будет с субсидиями в июне

Июнь – последний месяц, чтобы подать документы и получить субсидию за полный неотапливаемый период

С 1 мая в Украине наступил неотапливаемый период при назначении субсидии. Помощь на оплату жилищно-коммунальных услуг перечисляют большинству получателей автоматически, однако некоторым категориям следует обратиться в Пенсионный фонд.

В ПФУ напомнили, что при обращении с 1 мая субсидию назначают до 30 апреля 2025 года. В этот же период она перечисляется, если не изменились данные об имущественном состоянии или составе домохозяйства. Необязательно обращаться за субсидией сразу в мае. Если обратиться в течение двух месяцев, то есть еще и в июне, субсидию будут начислять сначала неотапливаемого периода.

Также в течение июня есть время обратиться за продлением жилищной субсидии или льготы на оплату коммунальных услуг определенной категории населения, отвечающей четырем следующим критериям:

человек получает жилищно-коммунальную субсидию или льготу

получала ее 24 февраля 2022 года

жила или живет на временно оккупированной территории или там, где идут активные боевые действия

не обращались в Пенсионный фонд или соцзащиту для переназначения субсидии и льгот.

Правила предоставления субсидий в июне изменяться не будут. Также без изменений останется перечень документов, которые необходимо предоставить. Напомним, это заявление и право на доходы. Свое лицо нужно будет подтвердить паспортом или заменяющим его документом при подаче лично в Пенсионный фонд.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что для тех случаев, когда зарегистрированные лица не проживают в жилье, а живут отдельно в другом месте, есть определенный порядок действий. Нужно подтвердить не проживание лица, для того чтобы на него не рассчитывались социальные нормы.