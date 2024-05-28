Для субсидии может потребоваться акт обследования жилья: что это за документ и когда нужен
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Составить акт должен работник исполнительного органа территориального совета
В Украине граждане, которые не могут самостоятельно оплачивать жилищно-коммунальные услуги, могут обратиться к государству за помощью. В некоторых случаях при назначении субсидии может потребоваться акт обследования материально-бытовых условий домохозяйства.
Этот документ требуется в ряде конкретных случаев. Его составляет должностное лицо исполнительного органа местного совета за обращением человека, желающего получить субсидию. Впоследствии его передают уполномоченному органу.
В каких случаях составляется акт обследования материально-бытовых условий
- если домохозяйство из-за различных обстоятельств отключено от централизованного снабжения тепловой энергии или потеряли его и возможность поставки природного газа из-за боевых действий и люди используют для обогрева электроприборы
- если у одного из проживающих или членов его семьи есть другое жилое помещение, для подтверждения того, что оно не сдается в аренду
- если в одном хозяйстве есть несколько лицевых счетов
- если в одном хозяйстве есть несколько зданий с разделенными лицевыми счетами
- если количество фактически проживающих людей меньше количества зарегистрированных
- если в помещении проживают не зарегистрированные дети (в случае если это детский дом семейного типа, приемная семья, а также семьи, кроме многодетных семей, в которых проживают трое или более детей)
- если органы местного самоуправления не подали документы о составе зарегистрированных в помещении лиц в определенные законом сроки или если таких данных о количестве членов домохозяйства нет.
Какие данные указываются в акте обследования жилья:
- данные о заявителе, который обращается за государственной выплатой
- информация о фактическом месте жительства или задекларированном
- вид государственной выплаты
- данные о лицах, зарегистрированных в помещении
- данные о лицах, фактически проживающих
- данные об отключении отопления или газоснабжения
- данные об арендованных помещениях
- данные о разделенных лицевых счетах
- данные о разных зданиях с лицевыми счетами
- данные об имущественном положении и дополнительных источниках для существования, не указанных в декларации.
Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что арендаторы, семьи с разным количеством зарегистрированных и фактически проживающих жителей, ВПЛ и некоторые другие категории должны обновить свои данные для продолжения получения помощи. До конца июня для получения субсидии это предстоит сделать еще одна категория получателей.