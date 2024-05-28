Для субсидии может потребоваться акт обследования жилья: что это за документ и когда нужен

Составить акт должен работник исполнительного органа территориального совета

В Украине граждане, которые не могут самостоятельно оплачивать жилищно-коммунальные услуги, могут обратиться к государству за помощью. В некоторых случаях при назначении субсидии может потребоваться акт обследования материально-бытовых условий домохозяйства.

Этот документ требуется в ряде конкретных случаев. Его составляет должностное лицо исполнительного органа местного совета за обращением человека, желающего получить субсидию. Впоследствии его передают уполномоченному органу.

В каких случаях составляется акт обследования материально-бытовых условий

если домохозяйство из-за различных обстоятельств отключено от централизованного снабжения тепловой энергии или потеряли его и возможность поставки природного газа из-за боевых действий и люди используют для обогрева электроприборы

если у одного из проживающих или членов его семьи есть другое жилое помещение, для подтверждения того, что оно не сдается в аренду

если в одном хозяйстве есть несколько лицевых счетов

если в одном хозяйстве есть несколько зданий с разделенными лицевыми счетами

если количество фактически проживающих людей меньше количества зарегистрированных

если в помещении проживают не зарегистрированные дети (в случае если это детский дом семейного типа, приемная семья, а также семьи, кроме многодетных семей, в которых проживают трое или более детей)

если органы местного самоуправления не подали документы о составе зарегистрированных в помещении лиц в определенные законом сроки или если таких данных о количестве членов домохозяйства нет.

Какие данные указываются в акте обследования жилья:

данные о заявителе, который обращается за государственной выплатой

информация о фактическом месте жительства или задекларированном

вид государственной выплаты

данные о лицах, зарегистрированных в помещении

данные о лицах, фактически проживающих

данные об отключении отопления или газоснабжения

данные об арендованных помещениях

данные о разделенных лицевых счетах

данные о разных зданиях с лицевыми счетами

данные об имущественном положении и дополнительных источниках для существования, не указанных в декларации.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что арендаторы, семьи с разным количеством зарегистрированных и фактически проживающих жителей, ВПЛ и некоторые другие категории должны обновить свои данные для продолжения получения помощи. До конца июня для получения субсидии это предстоит сделать еще одна категория получателей.