"Уже сил нет": дед Володя, которого волонтеры вывезли из прифронтовой зоны с тремя коровами, нашелся на Полтавщине

История с дедушкой-путешественником и его коровами благополучно закончилась

Деда Володю с двумя коровами, теленком и собакой, бежавшего от войны из села Торское, что неподалеку от Краматорска Донецкой области, 29 мая заметили военнослужащие. Он шел со своими животными, унося за плечами скромные пожитки, в направлении Изюма Харьковской области, убегая от вражеских обстрелов. Очень вовремя, кстати, выбрался из того ада – российская ракета попала в его дом, едва он успел отойти на расстояние 6-8 километров.

74-летний старенький мечтал добраться на свою Котелевщину Полтавской области, которую оставил после окончания школы. Однако возле Изюма его вместе со скотом и домашним псом его подобрала команда благотворительной зоозащитной организации "UAnimals" и доставила в село Бричковка Полтавской общины, где ему было предложено свободное домовладение. Но, пожив там четыре дня, дед Володя исчез "по-английски". Около трех суток о нем ничего не знали. Перед тем как 3 июня утром покинуть временное убежище, он сказал ближайшей соседке, что хочет поискать за рекой (Ворсклой – Авт.) лучших пастбищ для коров.

Дом в Бричковке

И вот приятная новость: дедушка благополучно добрался до села Шевченко Великорублевского старостата Полтавского (бывшего Котелевского района). Итак, продолжение этой невероятной истории, за которой следит вся Украина и даже далекое зарубежье (о ней сообщала украинская редакция британской телерадиовещательной корпорации BBC — BBC NEWS Украина). Ее рассказала "Телеграфу" староста Великорублtвского старостата Полтавской территориальной общины Алла Фисун.

В тот же день, как господин Владимир покинул Бричковку, мне позвонил по телефону тамошний староста Павел Бречко и сообщил, чтобы мы, возможно, ждали необычного гостя, — говорит Алла Фисун. — Я известила об этом жителей старостата и участкового полицейского, дала все приметы. И действительно, шестого июня под вечер высокого мужчины с длинными седыми волосами, длинной седой бородой и тремя коровами рыжего цвета и собакой заметили жители села Шевченково.

Заранее у нас была договоренность с местным фермером Иваном Крикуном, что он предоставит беженцу убежище и защиту. На бывшей колхозной ферме Иван Васильевич удерживает баранов и несколько голов крупного рогатого скота, но там свободного места хватает. А рядом с фермой расположен дом, хозяева которого умерли. Фермер еще и пообещал обеспечить постояльца сеном на зиму.

Владимир согласился на эти условия. Он очень неприхотлив в быту и очень переживает, что доставил людям лишние хлопоты. Он, бывший печник и строитель, привык полагаться в жизни сам на себя.

По словам Аллы Фисун, дед Володя очень хорошо ориентируется на местности, умеет читать карты и без проблем взял правильный курс на Котелевщину. Шел, рассказывает, по старой дороге, лесопосадкам, лесам, где прятался от дневной жары. Ни к кому не заходил, чтобы людей лишний раз не беспокоить. Спал там, где утомлял сон.

Госпожа Аллу поразило то, что "путешественник" нес с собой складывающуюся косу, чтобы ею можно было накосить скоту травы, а также несколько толстых книг. "К сожалению, некоторые пришлось оставить по дороге, потому что тяжело было", — жалуется.

Расстояние в 60 километров между Бречковкой и Шевченко Владимир преодолел за трое суток. Это довольно-таки непросто, учитывая, что шел он не ровной дорогой, а оврагами.

Питался преимущественно молоком, которое давала одна из коров. Он выдавал его в подойницу, которую имел при себе. Однако большую часть молока просто выливал, ведь корова дает его 18 литров в день.

К счастью, тельная коровка благополучно донесла теленка так что оно появится на свет на постоянном месте.

Госпожа староста снабдила дедушку на первый случай картофелем и домашней консервацией. В дальнейшем его питанием будет заниматься Иван Крикун, который, кстати, очень хорошо помогает материально своим работникам.

Местными пастбищами дед Володя доволен. Здесь река Мерло впадает в Ворсклу, поэтому их берега покрыты буйной растительностью – на равнине есть где притащить коров.

– Дед Володя очень открытый, коммуникабельный человек, – делится впечатлениями от нового поселенца Алла Фисун. – С ним очень интересно общаться. Оказалось, что родился он не в Большой Рублевке, как писали ранее, а в Михайликах – деревне, что дальше из Котельвы. Спрашивал, есть ли в нашем старостате пустая хата с сараем. А у нас, как на то, подходящего домовладения нет. Обычно дома в нормальном состоянии, а вот сараи попадали. Так что пока дедушка остается жить возле фермы, а его коровы – на ферме. Дальше будет видно.

Как известно, в поддержку Владимира и его животных общественная организация "Землячки", которая поддерживает женщин, защищающих Украину, объявила специальный сбор. Планируется, что на средства будет построен коровник для одной из коров. Перевести средства можно на банке, реквизиты которой указаны на странице фонда @zemliachky.ukrainian_front.

В заключение спрашиваю у сельской старосты, не собирается ли дедушка искать счастья и дальше, в родных Михайликах, например?

– спрашивала я у него об этом. Ответил: "Уже сил нет"…

Фото из открытых источников