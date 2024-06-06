Герой с "того света": на Полтавщине пропал 74-летний дедушка с тремя коровами и собакой (фото, видео)

Волонтеры вывезли деда Володю из прифронтовой зоны на Донбассе

Пенсионер из села Торское из-под Краматорска Донецкой области, которого несколько дней назад волонтеры эвакуировали с двумя коровами, телкой и собакой на Полтавщину, пропал вместе со своими животными. В понедельник, 3 июня, оставив соседке 6 литров свежевыдоенного молока, 74-летний Владимир отправился искать лучших пастбищ для скотины. С того времени его видели только раз, под Стасями бывшего Диканского района.

Не так за себя волновался, как за животных

— Я первым бросился на поиски нашего нового переселенца, деда Володи, — рассказывает староста Бричковского старостинского округа Полтавского района Павел Бречко. — В 6:30 в понедельник привез новую тележку, которую передали ему волонтеры. При этом хотел помочь старику с получением справки ВПЛ. Но мужчины уже не было дома.

Впоследствии я проехался по трассе, думал, увижу его. Уже припекало солнышко, и он, наверное, свернул куда-то в лесополосу. Боюсь, вдобавок ко всем приключениям еще и корова его могла отелиться, потому что она должна была вот-вот привести теленка.

…Дед Владимир сбежал от войны в конце мая. От своего села прошел добрых километров 60 в направлении Изюма Харьковской области, пока его не подобрали добрые люди.

— Впервые я увидела этого человека в Святогорске Донецкой области, — рассказала журналистам "Суспільного" военнослужащая. — Он шел по лесу с коровками и собачкой. Мы двигались на выезд, и не было возможности остановиться. На другой день ехали в сторону Изюма и снова по дороге встретили того же высокого худощавого дедушку с длинной седой бородой. Остановились спросить, все ли у него в порядке, не нуждается ли в какой-то помощи. Дедушка сказал, что сам справится, потому что сильный. Не так за себя переживал, как за животных. Мы дали ему воды и еды.

Военнослужащая связалась с общественной организацией "Землячки", которая поддерживает женщин, защищающих Украину, а те передали информацию о необычном путешественнике зоозащитной благотворительной организации "UAnimals".

— У мужчины не было мобильного, так что связаться с ним и сообщить, что за ним приедет наш автомобиль, пусть только ждет в оговоренном месте, мы не имели возможности, — рассказала руководитель коммуникационного отдела "UAnimals" Людмила Смоляр "Телеграфу". — Поэтому сначала казалось, что история безнадежная. Но через "Землячок" мы передали просьбу военным держать дедушку в поле зрения. Это сработало, и наш транспортный бус 29 мая отправился под Изюм.

Путешественник с "того света"

Тем временем "Землячки" занялись поиском подходящего домохозяйства в Полтавской общине, потому что владелец скотины, как выяснилось, родился в Большой Рублевке на Котелевщине и намеревался добраться в родные края, которые когда-то давно покинул. Позвонили в Полтавский горсовет, разместили объявления в соцсетях и волонтерских группах.

— В Бричковке как раз было свободное домохозяйство, — продолжает рассказ Павел Бречко. — Хорошая хата, сарай, колодец. Пожилую хозяйку забрала дочь к себе в соседнее село, поэтому дом стоял пустой. Семья с радостью отозвалась на предложение пустить беженца. Односельчане начали приносить ему еду, одежду, посуду, продукты, подойники, ведра для воды, чтобы поить коров…

Двух коров деда Володи привезли бусом

Днем 30 мая эвакуационный экипаж "UAnimals" прибыл в Бричковку с двумя коровами — Мухой и Зойкой. Первым делом местные жители их напоили, подоили и привязали на пастбище. А около 21 транспортный бус, сделав еще одну ходку (600 километров туда и обратно), привез деда Владимира, телку Малую и собаку Жорика. Из личных вещей у мужчины была лишь небольшая сумка с самым необходимым — остальную часть вывезенного из прифронтовой зоны на "кравчучке" пришлось выбросить, потому что тележка не выдержала долгой дороги и сломалась.

— Чтобы коровкам было мягче ехать, мы набросали в грузовой салон буса соломы, — вспоминает Людмила Смоляр. — Такую эвакуацию наша команда проводила впервые.

-— Когда меня спрашивают, откуда я, отвечаю: "С того света", — рассказывал по дороге Владимир. — От нашего села мало что осталось. Когда выходил из Торского, там были очень сильные "прилеты" — с десяти вечера и до часу ночи не прекращались обстрелы. Когда попали в соседний дом, мы (было около двух ночи) схватили, что можно, и двинулись оттуда. Когда дошли в соседнее село, километров за шесть-восемь, увидели вспышку на том месте, где был мой дом.

Путешествуя по селам на Полтавщину, дед Володя спал, где заставала ночь — будь то дорога или поле.

Выяснилось, что волонтеры, эвакуировавшие людей из Торского, отказали старику в поездке именно потому, что он хотел забрать с собой коров. Почему они не передали информацию другим организациям и фондам, неизвестно.

Категорически проукраинский

По словам Павла Бречко, мужчина своим жизненным мировоззрением напомнил ему буддийского монаха или старовера. От принесенных продуктов отказывался, хотя из еды у него, кроме молока, были только булочки, пирожки и хлеб, которые дали ему в дорогу волонтеры. "Я могу воздухом питаться", — объяснил загадочно.

Предоставленный дом переселенцу понравился, а вот пастбище в балках он категорически забраковал. "Негде пасти коров, — жаловался ближайшей соседке. — Пойду за реку, поищу лучших пастбищ".

Деду Володе понравилась хата, но...

За реку — значит, за Ворсклу, которая разделяет бывшие Полтавский и Котелевский районы. И ранним утром в понедельник дед отправился в новую для себя дорогу. Подоил коровку, оставил соседке молоко. С собой взял только рюкзак и подойник.

— Мы узнали, что у Владимира остались в прифронтовой зоне дочь и внук Сергей. Накануне Сергей позвонил мне, спросил, когда я буду видеть деда — хотел поговорить с ним. В разговоре внук сказал, что родных в Большой Рублевке у них давно нет. Разве что кто-то из старожилов и вспомнит его деда… Поэтому вряд ли там кто-то его ждет.

И все же ждут. Бричковский староста звонил своему коллеге и просил сразу же сообщить, если дед Володя появится в их краях.

Ответа пока не получил.

"Здесь негде пасти коров", — говорил дедушка

История с эвакуацией пожилого мужчины со скотиной поразила украинцев. В соцсетях люди восхищаются его поступком. "Плачу, просто плачу. Потому что богатые убегали и бросали своих животных, а тут дедушка забрал коров и направился с ними пешком на безопасную территорию! Низкий поклон ему!" — написала на странице в Instagram "UAnimals" одна из читательниц. "Этот дедушка герой с крыльями!" – считает другая. И подобных откликов десятки. Кое-кто даже дом предлагает отважному переселенцу.

Один из военнослужащих написал: "Знаю деда Вову лично. Мы стояли в Торском в начале 23 года. Дед категорически проукраинский. И дом у него был хорошенький. Был…"

В поддержку Владимира и его животных фонд "Землячки" объявил специальный сбор. Планируется, что на средства построят отдельный коровник для одной из коров. Ищите банку на странице @zemliachky.ukrainian_front .

Фото, видео — "UAnimals" в соцсетях