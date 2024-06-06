Герой с "того света": на Полтавщине пропал 74-летний дедушка с тремя коровами и собакой (фото, видео)
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Волонтеры вывезли деда Володю из прифронтовой зоны на Донбассе
Пенсионер из села Торское из-под Краматорска Донецкой области, которого несколько дней назад волонтеры эвакуировали с двумя коровами, телкой и собакой на Полтавщину, пропал вместе со своими животными. В понедельник, 3 июня, оставив соседке 6 литров свежевыдоенного молока, 74-летний Владимир отправился искать лучших пастбищ для скотины. С того времени его видели только раз, под Стасями бывшего Диканского района.
Не так за себя волновался, как за животных
— Я первым бросился на поиски нашего нового переселенца, деда Володи, — рассказывает староста Бричковского старостинского округа Полтавского района Павел Бречко. — В 6:30 в понедельник привез новую тележку, которую передали ему волонтеры. При этом хотел помочь старику с получением справки ВПЛ. Но мужчины уже не было дома.
Впоследствии я проехался по трассе, думал, увижу его. Уже припекало солнышко, и он, наверное, свернул куда-то в лесополосу. Боюсь, вдобавок ко всем приключениям еще и корова его могла отелиться, потому что она должна была вот-вот привести теленка.
…Дед Владимир сбежал от войны в конце мая. От своего села прошел добрых километров 60 в направлении Изюма Харьковской области, пока его не подобрали добрые люди.
— Впервые я увидела этого человека в Святогорске Донецкой области, — рассказала журналистам "Суспільного" военнослужащая. — Он шел по лесу с коровками и собачкой. Мы двигались на выезд, и не было возможности остановиться. На другой день ехали в сторону Изюма и снова по дороге встретили того же высокого худощавого дедушку с длинной седой бородой. Остановились спросить, все ли у него в порядке, не нуждается ли в какой-то помощи. Дедушка сказал, что сам справится, потому что сильный. Не так за себя переживал, как за животных. Мы дали ему воды и еды.
Военнослужащая связалась с общественной организацией "Землячки", которая поддерживает женщин, защищающих Украину, а те передали информацию о необычном путешественнике зоозащитной благотворительной организации "UAnimals".
— У мужчины не было мобильного, так что связаться с ним и сообщить, что за ним приедет наш автомобиль, пусть только ждет в оговоренном месте, мы не имели возможности, — рассказала руководитель коммуникационного отдела "UAnimals" Людмила Смоляр "Телеграфу". — Поэтому сначала казалось, что история безнадежная. Но через "Землячок" мы передали просьбу военным держать дедушку в поле зрения. Это сработало, и наш транспортный бус 29 мая отправился под Изюм.
Путешественник с "того света"
Тем временем "Землячки" занялись поиском подходящего домохозяйства в Полтавской общине, потому что владелец скотины, как выяснилось, родился в Большой Рублевке на Котелевщине и намеревался добраться в родные края, которые когда-то давно покинул. Позвонили в Полтавский горсовет, разместили объявления в соцсетях и волонтерских группах.
— В Бричковке как раз было свободное домохозяйство, — продолжает рассказ Павел Бречко. — Хорошая хата, сарай, колодец. Пожилую хозяйку забрала дочь к себе в соседнее село, поэтому дом стоял пустой. Семья с радостью отозвалась на предложение пустить беженца. Односельчане начали приносить ему еду, одежду, посуду, продукты, подойники, ведра для воды, чтобы поить коров…
Днем 30 мая эвакуационный экипаж "UAnimals" прибыл в Бричковку с двумя коровами — Мухой и Зойкой. Первым делом местные жители их напоили, подоили и привязали на пастбище. А около 21 транспортный бус, сделав еще одну ходку (600 километров туда и обратно), привез деда Владимира, телку Малую и собаку Жорика. Из личных вещей у мужчины была лишь небольшая сумка с самым необходимым — остальную часть вывезенного из прифронтовой зоны на "кравчучке" пришлось выбросить, потому что тележка не выдержала долгой дороги и сломалась.
— Чтобы коровкам было мягче ехать, мы набросали в грузовой салон буса соломы, — вспоминает Людмила Смоляр. — Такую эвакуацию наша команда проводила впервые.
-— Когда меня спрашивают, откуда я, отвечаю: "С того света", — рассказывал по дороге Владимир. — От нашего села мало что осталось. Когда выходил из Торского, там были очень сильные "прилеты" — с десяти вечера и до часу ночи не прекращались обстрелы. Когда попали в соседний дом, мы (было около двух ночи) схватили, что можно, и двинулись оттуда. Когда дошли в соседнее село, километров за шесть-восемь, увидели вспышку на том месте, где был мой дом.
Путешествуя по селам на Полтавщину, дед Володя спал, где заставала ночь — будь то дорога или поле.
Выяснилось, что волонтеры, эвакуировавшие людей из Торского, отказали старику в поездке именно потому, что он хотел забрать с собой коров. Почему они не передали информацию другим организациям и фондам, неизвестно.
Категорически проукраинский
По словам Павла Бречко, мужчина своим жизненным мировоззрением напомнил ему буддийского монаха или старовера. От принесенных продуктов отказывался, хотя из еды у него, кроме молока, были только булочки, пирожки и хлеб, которые дали ему в дорогу волонтеры. "Я могу воздухом питаться", — объяснил загадочно.
Предоставленный дом переселенцу понравился, а вот пастбище в балках он категорически забраковал. "Негде пасти коров, — жаловался ближайшей соседке. — Пойду за реку, поищу лучших пастбищ".
За реку — значит, за Ворсклу, которая разделяет бывшие Полтавский и Котелевский районы. И ранним утром в понедельник дед отправился в новую для себя дорогу. Подоил коровку, оставил соседке молоко. С собой взял только рюкзак и подойник.
— Мы узнали, что у Владимира остались в прифронтовой зоне дочь и внук Сергей. Накануне Сергей позвонил мне, спросил, когда я буду видеть деда — хотел поговорить с ним. В разговоре внук сказал, что родных в Большой Рублевке у них давно нет. Разве что кто-то из старожилов и вспомнит его деда… Поэтому вряд ли там кто-то его ждет.
И все же ждут. Бричковский староста звонил своему коллеге и просил сразу же сообщить, если дед Володя появится в их краях.
Ответа пока не получил.
История с эвакуацией пожилого мужчины со скотиной поразила украинцев. В соцсетях люди восхищаются его поступком. "Плачу, просто плачу. Потому что богатые убегали и бросали своих животных, а тут дедушка забрал коров и направился с ними пешком на безопасную территорию! Низкий поклон ему!" — написала на странице в Instagram "UAnimals" одна из читательниц. "Этот дедушка герой с крыльями!" – считает другая. И подобных откликов десятки. Кое-кто даже дом предлагает отважному переселенцу.
Один из военнослужащих написал: "Знаю деда Вову лично. Мы стояли в Торском в начале 23 года. Дед категорически проукраинский. И дом у него был хорошенький. Был…"
В поддержку Владимира и его животных фонд "Землячки" объявил специальный сбор. Планируется, что на средства построят отдельный коровник для одной из коров. Ищите банку на странице @zemliachky.ukrainian_front.
Фото, видео — "UAnimals" в соцсетях