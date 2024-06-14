Приближается Троица: когда отмечают в 2024 году, традиции и что нельзя делать в этот день

Это один из крупнейших праздников

Христиане восточного обряда в 2024 году будут отмечать Троицу 24 июня. Дата этого праздника подвижная, она привязана к Пасхе.

"Телеграф" рассказывает о традициях и запретах этого дня. Этот праздник еще называют Пятидесятница, он отмечается через 50 дней после Воскресения Христова. Праздник Троицы является одним из самых важных в христианстве, он посвящен почитанию Бога, Единого в Трех Лицах – Отца, Сына и Святого Духа.

На 50-й день после Воскресения Христа апостолы собрались на горе, где на них снизошел Святой Дух. Таким образом явила себя третья ипостась Святой Троицы — Дух.

Традиции

В Украине издавна в этот день было принято украшать жилье травами, а ворота или входную дверь — зелеными ветками деревьев. Традиционно в церквях освящают стебли аира, а потом раскладывают по дому.

Также в Троицу собирают дикие лекарственные травы — пижму, мать-и-мачеху, мяту, мелиссу и другие. Из них заваривают чай и сушат на зиму. Считается, что травы, собранные в этот день имеют особую силу.

Что запрещено делать на Троицу

заниматься тяжелым физическим трудом;

конфликтовать, ссориться;

говорить неправду;

употреблять спиртное, кроме причастного вина;

шить и вышивать;

купаться в водоемах, ходить в лес и тем более рубить деревья.

Стоит отметить, что несмотря на то, что в 2024 году ПЦУ перешла на новый церковный календарь, и даты многих православных праздников начали совпадать с католическими, но Пасха по-прежнему отмечается в разные дни. Соответственно и Троица, дата которой привязана к Пасхе.

Ранее "Телеграф" писал, что с 1 сентября 2023 года Православная церковь Украины перешла на новоюлианский календарь. Это решение было продиктовано, в том числе, церковно-политической ситуацией в нашей стране, ведь по юлианскому календарю, которым раньше пользовались православные верующие Украины, живет РПЦ. Однако в этом году празднование нашей Пасхи совпало по дате с празднованием и в России.