Наближається Трійця: коли відзначають у 2024 році, традиції та що не можна робити у цей день

Це одне з найбільших свят

Християни східного обряду у 2024 році відзначатимуть Трійцю 24 червня. Дата цього свята рухлива, вона прив’язана до Великодня.

"Телеграф" розповідає про традиції та заборони цього дня. Це свято ще називають П’ятидесятниця, воно відзначається за 50 днів після Воскресіння Христового. Свято Трійці є одним із найважливіших у християнстві, воно присвячене вшануванню Бога, Єдиного у Трьох Особах – Батька, Сина і Святого Духа.

На 50-й день після Воскресіння Христа апостоли зібралися на горі, де на них зійшов Святий Дух. Таким чином явила себе третя іпостась Святої Трійці — Дух.

Традиції

В Україні з давніх-давен було прийнято прикрашати житло травами, а ворота або вхідні двері — зеленими гілками дерев. Традиційно в церквах освячують стебла лепехи, а потім розкладають по дому.

Також у Трійцю збирають дикі лікарські трави — пижму, матір-мачуху, м’яту, мелісу та інші. З них заварюють чай та сушать на зиму. Вважається, що трави, зібрані цього дня, мають особливу силу.

Що заборонено робити на Трійцю

займатися важкою фізичною працею;

конфліктувати, сваритися;

казати неправду;

вживати спиртне, крім причасного вина;

шити та вишивати;

купатися у водоймах, ходити в ліс і тим паче рубати дерева.

Варто зазначити, що попри те, що у 2024 році ПЦУ перейшла на новий церковний календар, і дати багатьох православних свят почали співпадати з католицькими, але Великдень, як і раніше, відзначається у різні дні. Відповідно і Трійця, дата якої прив’язана до Великодня.

Раніше "Телеграф" писав, що з 1 вересня 2023 року Православна церква України перейшла на новоюліанський календар. Це рішення було продиктовано, зокрема, церковно-політичною ситуацією в нашій країні, адже за юліанським календарем, яким раніше користувалися православні віряни України, живе РПЦ. Однак цього року святкування нашого Великодня збіглося за датою зі святкуванням і в Росії.