Троица в Украине в 2024 году: когда празднуют, приметы и запреты

Дата праздника переходит и зависит от Пасхи

Троица принадлежит к переходным праздникам. Дата ее празднования меняется каждый год, но привязана к празднованию Пасхи.

В православии этот праздник также называют Пятидесятницей. Это связано с тем, что оно отмечается через 50 дней после Воскресения Христова. В то же время в католицизме его празднуют через 57 дней.

Троица всегда выпадает на воскресенье. Пасху в 2024 году православные отмечали 5 мая. А православная Троица 2024 года будет 23 июня. Католики в этом году будут праздновать Троицу 19 мая.

В Украине этот праздник также называют День святой Троицы, Пятидесятница, Зеленый праздник. В этот день отмечают единство Бога-Отца, Сына и Святого Духа.

В этот день в храмах и церквях совершаются праздничные литургии, читают молитвы за умершими, а также украшают все зелеными травами и ветвями деревьев, чтобы отпугнуть злых духов. Это могут быть ветки клена, березы, ивы, липы, цветы и травы (мята, мелисса, чабрец). Также украшают верующие и дома.

Что нельзя делать в этот день

Запрещается заниматься уборкой дома и работать, а также работать в поле и огороде.

Нельзя стричься и заниматься разными косметическими процедурами.

Под запретом плетение, вязание и вышивание.

Нельзя купаться в реках и озерах, а также посещать лес и тем более рубить деревья.

Праздновать свадьбу – плохая примета.

Запрещено ссориться, провоцировать конфликты, завидовать и обижаться.

Троица в нашей стране является официальным праздником. Поэтому этот день был нерабочим. Но потому, что праздник всегда отмечается в воскресенье, выходной переносился на понедельник. Однако из-за военного положения дополнительные дни отдыха упраздняются.

Ранее "Телеграф" писал, что с 1 сентября 2023 года Православная церковь Украины перешла на новоюлианский календарь. Это решение было продиктовано, в том числе, церковно-политической ситуацией в нашей стране, ведь по юлианскому календарю, которым раньше пользовались православные верующие Украины, живет РПЦ. Однако в этом году празднование нашей Пасхи совпало по дате с празднованием и в России.