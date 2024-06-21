Не целые сутки? Стали известны графики отключения света на 22 июня для всех областей

Украинцам следует заранее подготовиться

Ситуация в энергосистеме остается сложной, поэтому в субботу, 22 июня 2024 года, также будут ограничения на потребление. Графики отключений света будут действовать с 16:00 до 24:00.

Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК. В случае изменений украинцев оперативно о них проинформируют.

"22 июня: по указанию Укрэнерго графики отключений завтра будут применяться с 16:00 до 24:00. В случае изменений будем оперативно вас информировать на нашем телеграмм-канале", — говорится в сообщении ДТЭК.

Информацию подтвердили в "Укрэнерго". Сообщается, что с 18:00 до 23:00 количество отключений будет больше.

"Завтра, 22 июня, облэнерго будут применять графики почасовых отключений по всей Украине с 16:00 до 24:00. С 18:00 до 23:00 объем ограничений будет больше", — говорится в сообщении "Укрэнерго".

Увеличение ограничений связано с российскими ударами по энергосистеме. Пресс-служба отмечает, что ограничения не касаются объектов критической инфраструктуры.

Ранее "Телеграф" сообщал, сколько часов в сутки украинцы будут сидеть без света зимой. Прогнозом поделился генеральный директор компании Yasno Сергей Коваленко. Он уверен, что отключения света зимой будут продолжительными, и это точно будет не по 2-4 часа в сутки.