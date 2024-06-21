"Увольнение и наказание": известная блогерша Рамина вступилась за военного, на которого напали охранники нардепа Тищенко

Рамина Эсхакзай высказалась в сети после скандального инцидента с военным в Днепре

Известная украинская блогерша и журналистка Рамина Эсхакзай, которая снимала документальные видео на фронте, высказалась по поводу инцидента с военным Дмитрием Павловым и нардепом Тищенко в Днепре. "Телеграф" уже рассказывал подробности этого скандала, в котором охранники нардепа Тищенко напали на военного в Днепре и даже отобрали у него коляску с ребенком.

В своих instagram-сторис Рамина Эсхакзай опубликовала фрагмент видео, на котором, кстати, можно увидеть и одиозную помощницу Тищенко Эвелину Андриевскую. Также журналистка выразила свое мнение по поводу этого видео и потребовала уволить и наказать людей, причастных к избиению военного Дмитрия Павлова.

"Илюха и Дмитрий — единственные адекватные люди на этом видео. Остальное — цирк. Я хочу знать имена всех, кроме Николая и его помощницы, потому что это уже известно. Также хочу узнать о том, что эти люди уволены с должностей и понесли наказание. Здесь нужна культура отмены, а не "шакалиный экспресс", — высказалась Рамина Эсхакзай.

Отметим, что скандал с избиением военного в Днепре взят на высший контроль. А в сеть уже слили данные одного из охранников Тищенко.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Днепре напали на военного, который поспорил с Тищенко. Полиция уже расследует, а нардеп выдвинул свою версию.