"Не воспринимаю и не понимаю": Ермак резко открестился от Тищенко после скандала в Днепре

Руководитель ОП раскритиковал поведение нардепа от "Слуги народа"

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак прокомментировал конфликт Николая Тищенко и военного в Днепре. Он подчеркнул, что давно перестал понимать поступки нардепа и, более того, тот не достоин звания народного депутата.

Об этом глава ОП заявил в своем Telegram-канале. Ермак добавил, что посмотрел видеозапись конфликта и правоохранителям точно есть на что обратить внимание.

"Поведение народного депутата – совершенно позорное. Ей нет оправданий. Правоохранительным органам точно есть, на что реагировать", — сказал Ермак.

Также он подтвердил, что давно знаком с Николаем Тищенко и действительно крестил его сына. Но это было "много лет назад", а сейчас отношения с его семьей он не поддерживает. В добавок к этому Ермак заявил, что давно перестал понимать поступки нардепа от "Слуги народа".

"Я давно уже не воспринимаю его поступков и не понимаю их. Поэтому не поддерживаю с ним никаких отношений. Если кто-то забыл, что КАЖДЫЙ должен нести за свои неадекватные действия ответственность, независимо от должностей или фамилий, советую об этом упомянуть. Такое поведение Тищенко несовместимо со статусом народного депутата", — резюмировал Андрей Ермак.

Напомним, что 20 июня в Днепре неизвестные в военной форме напали на военного Дмитрия Павлова. Его начали избивать на глазах жены и маленького ребенка, с которыми тот прогуливался.

Позже Николай Тищенко обвинил Павлова в причастности к ОПГ "9" в Днепре и заявил, что тот крышует ботофермы и "офисы". Также нардеп заявил, что военный приехал во время обыска в одной из таких организаций, на котором присутствовал и Тищенко. Он якобы напал на следователя и пытался скрыться, но в полиции об этом ничего не сказали. Они расследуют исключительно нападение на 33-летнего жителя Днепра.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что Николай Тищенко сцепился с Марьяной Безуглой. Скандальная нардеп отреагировала на его конфликт с военным в Днепре, в их споре пострадал и нардеп Алексей Гончаренко.