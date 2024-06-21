После приезда Тищенко и его драки с военным Днепр заполонила реклама "офисов" (фото)

Тищенко назвал Днепр сердцем ботоферм и мошенников

В Днепре после разоблачения колл-центра, который закончился скандалом с Николаем Тищенко и нападением на военного, появились креативные объявления. На поддельных деньгах жителей Днепра приглашают на работу в "офисы".

Фото рекламы публикуют в местных Telegram-каналах.

По набережной на столбах расклеены фальшивые доллары и евро. На них указаны номера телефонов и предложение работать в "офисах". Речь не о работе в офисных зданиях или престижных кампаниях, а о мошеннических колл-центрах, которые прозвали "офисами". Их работники обманным путем снимают деньги с кредитных карт других людей, устроиться туда может любой желающий.

Напомним, что 20 июня в Днепре якобы разоблачили один из таких "офисов". При этом присутствовал нардеп Николай Тищенко, который назвал имена организаторов мошеннической организации. При этом он заявил, что во время задержания один из членов местной ОПГ "9" якобы напал на правоохранителя и попытался сбежать.

Спустя время неизвестные в военной форме, по некоторым данным охрана Тищенко, напали на военного Дмитрия Павлова, который прогуливался с женой и маленьким ребенком. Его начали избивать прямо на глазах у семьи и прохожих. Дело уже взяли на высший контроль.

Сам же Тищенко заявил, что пострадавший военный — якобы крышует ботофермы в Днепре. А драку он назвал умышленной "провокацией". Также нардеп заявил, что "Днепр – это сердце ботоферм".

Также "Телеграф" рассказывал о том, что после скандала с избиением военного в Днепре Николай Тищенко на слуху. В сети утверждают, что он является кумом Андрея Ермака — главы Офиса президента.