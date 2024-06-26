Киевщина углубляет сотрудничество с правоохранителями

Руководство Киевской ОВА усиливает мониторинг использования бюджетных средств. В данной сфере гражданская администрация тесно сотрудничает с правоохранительными органами.

По обращению нардепа Александра Горобца группа "Прозорість та підзвітність" рассмотрела результаты ревизии Бородянского поселкового совета специалистами Госаудитслужбы. Аудиторы обнаружили ущерб на 19,8 млн грн. Поселковым советом не подтверждены расходы в 14 млн грн на установку окон, полученных от ДРР КОДА в 2022 году для оперативного восстановления. Об этом сообщается на официальном Telegram-канале Киевской ОВА.

"Представители Бородянского поселкового совета сообщили, что в настоящее время создана группа, которая проводит сверку наличия окон на объектах, в частности на коммунальных предприятиях и в многоквартирных домах. Сейчас уже есть подтверждение по установке окон на 11 из 14 млн грн, на которые до этого у поссовета не было соответствующих документов", – прокомментировал ситуацию глава ОВА Руслан Кравченко.

Аудиторы также указали, что окна были установлены по завышенным ценам. Как следствие проверки, Бородянский поселковый совет выдвинул претензии 18 подрядчикам. 2 из них добровольно вернули излишне уплаченные средства.

Отметим, что на днях Руслан Кравченко второй раз за последнее время инициировал отстранение неответственных предпринимателей от выполнения работ по восстановлению объектов в области. Киевские власти будут судиться с подрядчиками, сорвавшими сроки восстановления объектов, с целью возврата выданных авансов на 6 и 19 млн грн.

Рабочая группа "Прозорість та підзвітність" создана по инициативе Руслана Кравченко с участием правоохранителей и подрядчиков для контроля работ по восстановлению области и возведению фортификационных сооружений. Кроме того, использование государственных средств для строительства сооружений постоянно проверяют СБУ, ДБР и НАБУ.