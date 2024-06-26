Київщина поглиблює співпрацю з правоохоронцями

Керівництво Київської ОВА посилює моніторинг використання бюджетних коштів. У цій сфері цивільна адміністрація щільно співпрацює з правоохоронними органами.

За зверненням нардепа Олександра Горобця група "Прозорість та підзвітність" розглянула результати ревізії Бородянської селищної ради фахівцями Держаудитслужби. Аудитори виявили збитки на 19,8 млн грн. Селищною радою не підтверджено витрати у 14 млн грн на встановлення вікон, отриманих від ДРР КОДА у 2022 році для оперативного відновлення. Про це повідомляється на офіційному Telegram-каналі Київської ОВА.

"Представники Бородянської селищної ради повідомили, що наразі створена група, яка проводить звірку наявності вікон на об'єктах, зокрема на комунальних підприємствах та у багатоквартирних будинках. Наразі вже є підтвердження щодо встановлення вікон на 11 із 14 млн грн, на які до цього селищна рада не мала відповідних документів", – прокоментував ситуацію голова ОВА Руслан Кравченко.

Аудитори також вказали, що вікна були встановлені по завищених цінах. Як наслідок перевірки, Бородянська селищна рада висунула претензії 18 підрядникам. 2 із них добровільно повернули надмірно сплачені кошти.

Відзначимо, що днями Руслан Кравченко вдруге за останній час ініціював усунення невідповідальних підприємців від виконання робіт з відбудови об’єктів в області. Київська влада судитиметься з підрядниками, які зірвали строки відновлення об’єктів, з метою повернення виданих авансів на 6 та 19 млн грн.

Робоча група "Прозорість та підзвітність" створена за ініціативи Руслана Кравченка за участі правоохоронців та підрядників для контролю робіт з відбудови області та зведення фортифікаційних споруд. Крім того, використання державних коштів на будівництво споруд постійно перевіряють СБУ, ДБР та НАБУ.