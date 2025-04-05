"Гнездовой кот - очень редкая порода": украинка насмешила сеть видео с домашним любимцем

Украинцы придумали, что было с котом после видео

Приколы и шутки о животных все чаще появляются в сети. Например, владелица домашнего любимца пожаловалась, что ее животное село на растение.

Соответствующее видео она разместила на Тике Ток странице. Елена Логвиненко, так зовут автора, подписала его: "Котомаугли совсем рамсы попутал".

На кадрах заметно, что пушистик среди комнаты сидит на растении. В народе это дерево называют китайской розой, настоящая "гибискус". Это популярное комнатное растение, которое при правильном уходе может вырасти до небольшого деревца, поэтому и выдержало вес животного.

Чувствует себя он спокойно. Котик даже не шелохнулся, когда хозяйка к нему обратилась.

"Я сейчас снова попаду в паблики, как человек, который издевается. Оно вообще бесстрашное, посмотри на этого Маугли, его ничего не беспокоит. Подожди, я сейчас выключу телефон", — слышен голос женщины на видео.

А вот что происходило за кадром, когда видео остановилось, неизвестно. Но видео рассмешило сеть. Люди начали писать свое мнение, шутить и придумывать разные версии этого события.

Пользователи сети жаловались, что имеют таких же дома. Другой женщине сгрыз даже растения, которые нужно было пересадить в огород.

Украинцы также спрашивали, почему женщина говорит, что "издевается". Автор видео ответила:

"Когда-то я его за шкурку так сняла с розы, как мамы кошки их берут, снимала в сторис, ну и кто-то пообрезал, и в паблик опубликовал, с нарративом, что я мучитель кошек", — пишет она.

Были и версии, что было с пушистиком после того, как видео закончилось.

Ранее "Телеграф" писал, что в сети завирусилось довольно забавное видео, на котором человек в костюме лисы играет с гражданским и военным в "Камень, ножницы, бумага". Аниматор-лиса не выходил из образа даже отдыхая.