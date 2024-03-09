"Встанет вся Польша": польские фермеры угрожают заблокировать всю страну

Следующая общенациональная акция протеста состоится 20 марта

Переговоры между польскими фермерами и премьер-министром Польши Матеушем Моравецким не дали никаких конкретных результатов. Поляки обещают, что протесты аграриев усилятся.

Глава "Солидарности индивидуальных фермеров" Томаш Обшанский заявил, что премьер "приехал ни с чем" на встречу, а его слова о некомпетентных чиновниках и хаосе правительстве свидетельствуют о беспорядке в этой сфере. Передает польское издание Polsatnews.pl.

"Была одна большая пустота. Премьер-министр заявил, что у него очень некомпетентные чиновники, которые не выполняют возложенных на них обязанностей. Отчетов и выводов, которые ими осуществляются, нет. Очень много хаоса. Он сказал, что возьмется за отставку некоторых чиновников", — отметил Обшанский.

Он также объявил о новой акции протеста, запланированной на 20 марта.

"Провинциальные и уездные города, дороги будут перекрыты. Она будет еще сильнее, чем сейчас. У аграриев очень большая проблема, потому что государственной поддержки не видно, хотя премьер-министр делает то, что может", — заявил глава "Солидарности индивидуальных" фермеров".

Причиной недовольства фермеров является отсутствие государственной поддержки, а также "зеленый курс" ЕС, который, по их мнению, вредит польскому сельскому хозяйству.

Премьер-министр Моравецкий, по словам Обшанского, пожаловался на "связанные руки" и заявил, что ничего не может поделать.

Ранее "Телеграф" писал, что польские фермеры устроили масштабный протест в Варшаве. Была стычка с полицией.