Сеть заполонили рассказы украинок об агрессивном отношении поляков

На фоне протестов польских фермеров и проявления агрессии самих поляков по отношению к украинцам, сеть заполонили рассказы украинок об агрессивном отношении к ним таксистов в Варшаве и других городах страны-соседки.

Актриса Екатерина Тышкевич вспомнила о неприятном инциденте в Инстаграме. Звезда, страдающая неизлечимой болезнью, дополнила историю модели Кристины Петрочук, которую польский таксист закрыл в авто и напугал молодую украинку угрозами и агрессией.

"Эта история очень перекликнулась с моей личной ситуацией в Польше прошлым летом. О "друзьях" поляках", — отметила актриса. По ее словам, приехав к подруге во Вроцлав, она села в местный "блаблакар". Машина была в ужасном состоянии, а сам водитель был неряшлив и груб. Мужчина почти ногами втолкнул багаж в салон авто, где сидели еще две пассажирки-полячки. Через 1,5 часа девушки начали ссориться на польском языке, и неожиданно такси начало глохнуть прямо на трассе.

"Водитель выходит ее "охлаждать", плюс что-то подливает куда-то внутрь авто из подозрительной пластиковой бутылки… Впоследствии он начал орать и тыкать пальцем на меня, там уже пошли понятные мне слова типа "ку*ва" украинская и другой мат", — пишет актриса.

"Я обратилась к девушкам на английском и они объяснили, что тот неважно высказался об Украине и лично обо мне, доволен что языка я не понимаю, и надеялся, что польки разделят его взгляды, но они встали на мою защиту, а это его выбесило и сейчас он хочет высадить всех трех посреди трассы. Я тайком попросила девушек записать их номер в мой телефон и дальше мы общались уже в переписке. Договорились доехать молча и не провоцировать этого психа, а они уже всю информацию предоставят полиции, когда доберемся. Также я написала своей подружке во Вроцлав, чтобы мониторила нас и если что, то готова была выехать на встречу и забирать нас с трассы", — дополнила Екатерина.

По словам Тышкевич, агрессия поляка очень ее напугала. Мужчина обвинял украинку во всем, даже в Волынской резне. "Меня. Лютая ненависть к украинцам", — резюмировала девушка.

В комментариях украинки делятся, что это не редкие случаи такого отношения поляков к украинцам. В сети жалуются, что местные таксисты берут за поездку в 5 раз дороже, а также называют украинок "ку*вами" и другими бранными словами. Некоторые рекомендуют писать официальные письма в украинское посольство, но, как утверждают в сети, это учреждение в Польше "работает скорее против своих граждан как за. Ни разу никому не помогли. Вы туда даже не дозвонитесь, не то что будут ваши письма читать".

Напомним, что недавно Екатерина Тышкевич рассказала о гибели знакомого во время атаки на Одессу 2 марта. Напомним, что в результате обрушения части жилого дома погибли 12 человек, из которых пятеро — дети. Младшему погибшему исполнилось всего 4 месяца.