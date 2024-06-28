Поверка счетчиков во время войны: кто проводит и какие документы вам должны предоставить

Узнайте все нюансы, как проводится поверка счетчиков во время войны

Даже во время военного положения украинским потребителям коммунальных услуг нужно проходить процедуру поверки счетчиков. Это касается всех счетчиков в доме — на воду, на газ, на тепло, на электричество.

Пройти поверку того или иного счетчика должны граждане, у которых наступает время поверки и сделать это нужно в течение трех месяцев после окончания отопительного сезона, пишет sud.ua. Кроме того, внештатная поверка счетчиков может быть проведена по инициативе как потребителя, так и поставщика услуг.

Компания, которая поставляет услуги, может напоминать потребителям о сроках поверки счетчиков. При этом процедура поверки счетчиков может занять до 5 дней, а проводят ее только аккредитованные для таких работ специалисты.

По окончанию процедуры гражданам выдают на руки соответствующий акт или протокол, подтверждающий ее результаты. Если во время проверки счетчика были выявлены неисправности или поломки, то он должен быть отремонтирован или заменен. Если в установленные сроки счетчики не прошли поверку, это может грозить потребителям штрафами или отключением коммунальных услуг.

Ранее "Телеграф" рассказывал о поверке счетчиков на воду — кто ее проводит и зачем это делают. Узнайте, как часто нужно поверять счетчики на воду