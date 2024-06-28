Повірка лічильників під час війни: хто проводить та які документи вам мають надати

Дізнайтеся всі нюанси, як проводиться повірка лічильників під час війни

Навіть під час воєнного стану українським споживачам комунальних послуг потрібно проходити процедуру повірки лічильників. Це стосується всіх лічильників у будинку — на воду, газ, тепло, електрику.

Пройти повірку того чи іншого лічильника мають громадяни, у яких настає час перевірки і зробити це потрібно протягом трьох місяців після закінчення опалювального сезону, пише sud.ua. Крім того, позаштатна перевірка лічильників може бути проведена як з ініціативи споживача, так і постачальника послуг.

Компанія, яка постачає послуги, може нагадувати споживачам про терміни повірки лічильників. При цьому процедура перевірки лічильників може зайняти до 5 днів, а проводять її лише акредитовані для таких робіт фахівці.

Після закінчення процедури громадянам видають на руки відповідний акт чи протокол, що підтверджує її результати. Якщо під час перевірки лічильника було виявлено несправності чи поломки, він повинен бути відремонтований чи замінений. Якщо у встановлений термін лічильники не пройшли перевірку, це може загрожувати споживачам штрафами або відключенням комунальних послуг.

Раніше "Телеграф" розповідав про перевірку лічильників на воду — хто її проводить і навіщо це роблять. Дізнайтесь, як часто потрібно повіряти лічильники на воду