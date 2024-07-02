Порошенко приехал на встречу с ранеными военными в жакете за 2250 евро, — блогер

Народный депутат Петр Порошенко приехал на встречу с ранеными военными и вдовами защитников в жакете от лакшери-бренда ценой 2250 евро. Об этом на своей странице написал блогер Сергей Иванов, отметив, что политику и волонтеру, собирающему деньги с людей, нужно быть скромнее.

"Я оценил, что Петр Порошенко избавился от человека, который отвечал у него за мятые пиджаки. Это хорошая новость. Но это точно не повод носить рубашки по 2250 евро. Особенно во время встречи с ранеными военными и вдовами погибших воинов. Это неуместно", — пишет Сергей Иванов, комментируя последние фото Порошенко во Львове.

По словам блогера, наряды Порошенко – из эксклюзивной коллекции лакшери бренда Ralph Lauren Purple Label.

По словам эксперта, хотя состояние Порошенко всем известно, ему самому не следует демонстративно выставлять его напоказ.

"Я понимаю, что Петр – человек состоятельный, имеет деньги. Недаром за время президентства он вернулся в список миллиардеров Forbes, а за время полномасштабной войны – в тройку самых богатых людей страны. Но когда ты политик и собираешь с людей деньги как волонтер, надо быть скромнее. Как бы тебя ни манила "роскошная смесь тонкого льна, тутового шелка и кашемира", — резюмирует Иванов.