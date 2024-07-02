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Порошенко приехал на встречу с ранеными военными в жакете за 2250 евро, — блогер

Автор
Дмитрий Романов Дмитрий Романов
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Порошенко приехал на встречу с ранеными военными в жакете за 2250 евро, — блогер Новость обновлена 02 июля 2024, 14:05

Народный депутат Петр Порошенко приехал на встречу с ранеными военными и вдовами защитников в жакете от лакшери-бренда ценой 2250 евро. Об этом на своей странице написал блогер Сергей Иванов, отметив, что политику и волонтеру, собирающему деньги с людей, нужно быть скромнее.

"Я оценил, что Петр Порошенко избавился от человека, который отвечал у него за мятые пиджаки. Это хорошая новость. Но это точно не повод носить рубашки по 2250 евро. Особенно во время встречи с ранеными военными и вдовами погибших воинов. Это неуместно", — пишет Сергей Иванов, комментируя последние фото Порошенко во Львове.

Петр Порошенко во время встречи во Львове

По словам блогера, наряды Порошенко – из эксклюзивной коллекции лакшери бренда Ralph Lauren Purple Label.

наряд из эксклюзивной коллекции Ralph Lauren Purple Label.

По словам эксперта, хотя состояние Порошенко всем известно, ему самому не следует демонстративно выставлять его напоказ.

"Я понимаю, что Петр – человек состоятельный, имеет деньги. Недаром за время президентства он вернулся в список миллиардеров Forbes, а за время полномасштабной войны – в тройку самых богатых людей страны. Но когда ты политик и собираешь с людей деньги как волонтер, надо быть скромнее. Как бы тебя ни манила "роскошная смесь тонкого льна, тутового шелка и кашемира", — резюмирует Иванов.

Как сообщалось ранее, Петр Порошенко за 2 года войны обогатился в 20 раз больше, чем до войны. Только за 2023 год лидер "Евросолидарности" задекларировал 1 миллиард 440 миллионов гривен дохода, войдя в ТОП-3 самых богатых людей Украины.