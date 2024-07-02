Порошенко приїхав на зустріч з пораненими військовими у жакеті за 2250 євро, — блогер

Народний депутат Петро Порошенко приїхав на зустріч з пораненими військовими та вдовами захисників у жакеті від лакшері-бренду ціною у 2250 євро. Про це на своїй сторінці написав блогер Сергій Іванов, зазначивши, що політику та волонтеру, який збирає гроші з людей, треба бути скромнішим.

"Я оцінив, що Петро Порошенко позбувся людини, яка відповідала в нього за м’яті піджаки. Це гарна новина. Але це точно не привід носити сорочки по €2250. Особливо під час зустрічей з пораненими військовими та вдовами загиблих воїнів. Це недоречно", — пише Сергій Іванов, коментуючи останні фото Порошенка у Львові.

За словами блогера, вбрання Порошенка – з ексклюзивної колекції лакшері бренду Ralph Lauren Purple Label.

За словами експерта, хоч статки Порошенка всім відомі, йому самому не слід демонстративно виставляти їх напоказ.

"Я розумію, що Петро – людина заможна, має гроші. Недаремно за час президентства він повернувся до списку мільярдерів Forbes, а за час повномасштабної війни – до трійки найбагатших людей країни. Але коли ти політик і збираєш з людей гроші як волонтер, треба бути скромнішим. Як би тебе не вабила "розкішна суміш тонкого льону, тутового шовку та кашеміру", — резюмує Іванов.