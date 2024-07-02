Удача будет на их стороне: этим знакам Зодиака карты Таро обещают счастливое начало июля

Этим знакам скоро повезет в любовных и рабочих делах

Лето в самом разгаре, и июль обещает быть насыщенным событиями для всех знаков Зодиака. Однако в первой половине месяца особенно повезет только трем из них. Эти счастливчики могут ожидать множество приятных сюрпризов и позитивных перемен.

"Телеграф" сообщает, кому из представителей зодиакального круга будет во всем сопутствовать удача. Не теряйте своих возможностей!

Каким знакам Зодиака повезет в первой половине июля

Овен

Перед этим знаком Зодиака откроются новые горизонты, поэтому нужно хватать свой шанс и действовать. Овны смогут увеличить свой доход, если проявят креатив и трудолюбие. Неделя будет успешной для заключения сделок или реализации нового проекта. В личной жизни представителей этого знака ожидает много романтики и приятных сюрпризов, которые помогут укрепить связь со второй половинкой.

Дева

Карты Таро сулят успех и Девам. Начало июля станет благоприятным в рабочих делах, нужно только приложить немного усилий, чтобы достичь поставленных целей. Но шансы на победу очень высоки. На личном фронте будет гармония и спокойствие, но нужно постараться больше времени проводить с близкими, потому что они помогут Девам подзарядиться положительной энергетикой.

Весы

Счастливые повороты ждут Весов как в любовной, так и рабочей сфере. Первая неделя июля станет благоприятной для решения финансовых вопросов, возможно этому знаку Зодиака удастся добиться повышения или найти дополнительный источник дохода. В семейной жизни Весов ждет "новый виток" и он обещает быть приятным.

Ранее "Телеграф" рассказывал, кого ждет любовь и романтика. Какие знаки Зодиака влюбятся в июле по картам Таро.