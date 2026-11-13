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Не спешите сначала умножать: в примере (36 + 28) ÷ 8 × 5 − 13 скрывается ловушка

Автор
Марина Бондаренко
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Скобки определяют, какую часть выражения нужно вычислить первой
Скобки определяют, какую часть выражения нужно вычислить первой. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Попробуйте вычислить самостоятельно, прежде чем переходить к пошаговому объяснению

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В примере (36 + 28) ÷ 8 × 5 − 13 главное – правильно определить порядок действий. Здесь легко ошибиться, если отдать умножению предпочтение перед делением. Найдите свой ответ, а затем сравните его с решением ниже.

Решение этого примера объясняет "Телеграф". Начните со скобок: 36 + 28 = 64, после чего полное выражение приобретает вид 64 ÷ 8 × 5 − 13.

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Далее разделите 64 на 8, полученную восьмерку умножьте на 5 и только тогда вычтите 13. Вся цепочка вычислений выглядит так: 64 ÷ 8 × 5 − 13 = 8 × 5 − 13 = 40 − 13 = 27.

Схема последовательного вычисления выражения от 64 ÷ 8 × 5 − 13 до результата 27
Полная запись каждого шага помогает сохранить все числа и знаки Источник: Создано с помощью ИИ ("Телеграф")

Ловушка – в желании сначала выполнить 8 × 5. Умножение и деление имеют одинаковый приоритет, поэтому после вычисления в скобках их выполняют слева направо. Если сначала перемножить восьмерку и пятерку, их произведение ошибочно станет делителем для 64: это изменит исходное выражение.

Чтобы не потерять часть записи, после каждого действия переписывайте все выражение. Заменяйте только что вычисленную часть, а остальные числа и знаки оставляйте без изменений. Так перед глазами будут и промежуточный результат, и следующее действие.

Ранее "Телеграф" предлагал проверить внимательность на математическом примере 9 × 4 : 4 × 9, в котором из-за неправильного порядка действий легко получить неверный результат.

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#Задача #Пример #Выражение