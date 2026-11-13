Вышел из СИЗО под аплодисменты: что сказал фигурант дела "Карфаген" генерал-майор СБУ Дука (репортаж)

Перед разговором с журналистами он попросил не вырывать его слова из контекста

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Генерал-майор СБУ Сергей Дука отверг вину по делу "Карфаген" и призвал создать парламентскую ВСК по вопросу руководства НАБУ и САП. 13 ноября он вышел из СИЗО после внесения 65 млн грн залога – его встретили аплодисментами.

Видео его выхода и общения с журналистами опубликовал корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов.

Объяснение фразы о смерти и благодарность за залог

В начале разговора Дука согласился отвечать на вопросы при условии, что его фразы не будут искажать. Он объяснил, что слова "Я не собираюсь умирать" были ответом на вопрос, что он хочет сказать "напоследок". По его словам, ничего "напоследок" он говорить не собирается.

"Я очень благодарен своим побратимам и сотрудникам Службы безопасности Украины за то, что помогли внести необоснованный, неподтвержденный залог, на который у меня и моей семьи не было средств. Я знаю, как тяжело ребятам зарабатывать эти деньги, и от всего сердца благодарен за это", – сказал генерал-майор СБУ Сергей Дука.

"Я не совершал преступлений, которые мне инкриминируют НАБУ и САП. Я еще раз на этом настаиваю. Это месть руководителей антикоррупционных органов за события годичной давности, а именно документирование сотрудников НАБУ, их коррупционных преступлений и их руководства", – заявил Дука.

Он также утверждает, что собранные в отношении сотрудников НАБУ материалы не получили дальнейшего процессуального хода из-за указания высшего политического руководства государства. Дука заявил, что может это доказать.

Заявления об утечке материалов и призыв создать ВСК

По словам Дуки, во время первого этапа "Карфагена" сотрудники НАБУ изъяли из кабинета первого заместителя генерального прокурора документы о сотрудниках бюро и лицах, приближенных к руководству антикоррупционных органов. Он утверждает, что впоследствии эти материалы "слили", и также обещает это доказать.

Освобождение Сергея Дуки из СИЗО. Фото: Ян Доброносов

"Я прошу парламентариев создать ВСК и исследовать в установленном законом порядке деятельность руководства НАБУ и САП, их подчиненных в отношении совершения коррупционных преступлений, которые были нами задокументированы, но по причинам, о которых я вам уже сказал ранее, не были реализованы в установленном законом порядке", – заявил Дука.

На вопрос журналистов, о каких именно преступлениях идет речь, он ответил, что расскажет все парламентской временной следственной комиссии и даст открытые показания. Более подробный разговор Дука предложил провести позже.

В конце выступления он обратился к украинцам, защитникам и защитницам и обвинил антикоррупционные органы в проведении резонансных операций в то время, когда руководство государства отправляется на сложные переговоры. По утверждению Дуки, такие действия ослабляют переговорную позицию Украины и вынуждают идти на уступки в вопросах территориальной целостности и суверенитета.

Что вменяют Дуке по делу "Карфаген"

Дуке вменяют участие в преступной организации Андрея Осипова и лидера "Химпрома" Егора Буркина, сообщает проект "ВАКС решил". По версии следствия, он консультировал Осипова по вопросам прикрытия деятельности наркошопов, договаривался от его имени с правоохранителями и помогал вернуть доступ к арестованной криптовалюте по делу магазинов U420.

Следствие также считает, что Дука координировал безопасность мошеннических кол-центров и обеспечивал Осипова ведомственными пропусками и доступом в здание СБУ. При избрании меры пресечения прокурор просил заключить его под стражу с альтернативой залога в размере 100 млн грн, однако суд определил меньшую сумму.

Как сообщал "Телеграф", НАБУ проводило обыски у трех высокопоставленных сотрудников СБУ, подразделения которых ранее участвовали в расследованиях дел, касавшихся руководства антикоррупционных органов и его окружения.