Люди стоят часами в очереди. Ватикан не справляется с наплывом верующих на прощании с Папой
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Базилика Святого Петра переполнена
Ватикан открыл дверь базилики Святого Петра на всю ночь из-за невиданного наплыва людей, желающих попрощаться с ушедшим из жизни 21 апреля Папой Франциском. Базилику закрыли всего на час в четверг, 24 апреля, утром для уборки помещения.
В течение первых восьми с половиной часов публичного прощания более 20 тысяч человек почитали понтифику. Люди со всего мира выстроились в огромную очередь, которая растянулась по улице Кончилиационе через площадь Святого Петра к Святым дверям базилики, пишет Daily Mail.
Верующие проходят по главному проходу базилики, где в простом деревянном гробу лежит Папа Франциск. Часть верующих ждут в очереди по 3-5 часов, но никого это не останавливает.
"Меня даже не волнует, сколько времени я жду здесь. Это просто возможность показать, как я восхищался Франциском в его жизни", — рассказал мексиканец Эмилиано Фернандес.
Среди тех, кто ждет в очереди, люди разного возраста и из разных стран: подростки, семьи с маленькими детьми, монахини и простые верующие. Публичное прощание продлится три дня. В субботу состоится похоронная месса с участием глав государств.
Ранее "Телеграф" также писал, как удается так долго хранить тело Папы Римского до похорон. После всех манипуляций тело Папы Франциска перевезено в собор Святого Петра, где он будет выставлен для прощания в течение трех дней перед погребением.