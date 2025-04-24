Люди стоят часами в очереди. Ватикан не справляется с наплывом верующих на прощании с Папой

Базилика Святого Петра переполнена

Ватикан открыл дверь базилики Святого Петра на всю ночь из-за невиданного наплыва людей, желающих попрощаться с ушедшим из жизни 21 апреля Папой Франциском. Базилику закрыли всего на час в четверг, 24 апреля, утром для уборки помещения.

В течение первых восьми с половиной часов публичного прощания более 20 тысяч человек почитали понтифику. Люди со всего мира выстроились в огромную очередь, которая растянулась по улице Кончилиационе через площадь Святого Петра к Святым дверям базилики, пишет Daily Mail.

Верующие проходят по главному проходу базилики, где в простом деревянном гробу лежит Папа Франциск. Часть верующих ждут в очереди по 3-5 часов, но никого это не останавливает.

"Меня даже не волнует, сколько времени я жду здесь. Это просто возможность показать, как я восхищался Франциском в его жизни", — рассказал мексиканец Эмилиано Фернандес.

Среди тех, кто ждет в очереди, люди разного возраста и из разных стран: подростки, семьи с маленькими детьми, монахини и простые верующие. Публичное прощание продлится три дня. В субботу состоится похоронная месса с участием глав государств.

Ранее "Телеграф" также писал, как удается так долго хранить тело Папы Римского до похорон. После всех манипуляций тело Папы Франциска перевезено в собор Святого Петра, где он будет выставлен для прощания в течение трех дней перед погребением.