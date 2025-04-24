Усик - Дюбуа 2: чемпионский бой находится под угрозой срыва
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IBF вмешалась в ситуацию
Международная боксерская федерация (IBF) обязала британского чемпиона организации Даниеля Дюбуа (22-2, 21 КО) провести защиту титула против его возрастного соотечественника Дерека Чисоры (36-13, 23 КО). Чисора в прошлом бою одолел Отто Валлина.
Об этом сообщил в соцсети Х авторитетный журналист Дэн Рафаэль. По информации источника, Дюбуа и Чисора должны до 22 мая договориться о деталях поединка, иначе будут назначены промоутерские торги.
Рафаэль отметил, что если "Динамит" и "Война" не договорятся до 22 мая, то объединительный супербой Усик — Дюбуа рискует быть отменен. Добавим, что организация поединка за унификацию титулов имеет приоритет над боями за один пояс до тех пор, пока титульный бой не отправят на торги.
Напомним, Усик и Дюбуа практически договорились о поединке. В середине апреля появились новости о том, что боксеры готовы закрыть сделку, однако официального объявления боя еще не было. Добавим, что Усик и Дюбуа уже выходили на ринг. Тогда титульный поединок завершился со скандалом, вызвав споры в сети. Ожидается, что реванш между украинцем и британцем состоится 12 июля в Лондоне на легендарном стадионе "Уэмбли".