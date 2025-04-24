Усик - Дюбуа 2: чемпионский бой находится под угрозой срыва

IBF вмешалась в ситуацию

Международная боксерская федерация (IBF) обязала британского чемпиона организации Даниеля Дюбуа (22-2, 21 КО) провести защиту титула против его возрастного соотечественника Дерека Чисоры (36-13, 23 КО). Чисора в прошлом бою одолел Отто Валлина.

Об этом сообщил в соцсети Х авторитетный журналист Дэн Рафаэль. По информации источника, Дюбуа и Чисора должны до 22 мая договориться о деталях поединка, иначе будут назначены промоутерские торги.

Рафаэль отметил, что если "Динамит" и "Война" не договорятся до 22 мая, то объединительный супербой Усик — Дюбуа рискует быть отменен. Добавим, что организация поединка за унификацию титулов имеет приоритет над боями за один пояс до тех пор, пока титульный бой не отправят на торги.

Лучшие моменты боя Усик - Дюбуа

Напомним, Усик и Дюбуа практически договорились о поединке. В середине апреля появились новости о том, что боксеры готовы закрыть сделку, однако официального объявления боя еще не было. Добавим, что Усик и Дюбуа уже выходили на ринг. Тогда титульный поединок завершился со скандалом, вызвав споры в сети. Ожидается, что реванш между украинцем и британцем состоится 12 июля в Лондоне на легендарном стадионе "Уэмбли".