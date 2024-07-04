"Мама" Верки Сердючки впервые показалась с 3-месячной внучкой (фото)

Инна Белоконь тронула кадром с малышами

Украинская актриса театра Андрея Данилко Инна Белоконь, более известная украинцам и поклонникам за границей как звездная "мама" исполнительницы Верки Сердючки, в апреле 2024 года впервые стала бабушкой. Сегодня общей фотографией с малышом поделилась родная дочь 49-летней артистки — Яна Макогон.

Девушка опубликовала кадр без подписи со своими самыми родными людьми в сторис Инстаграма. На нем Инна Белоконь позирует, держась за ручку детской коляски, в которой и лежит маленькая принцесса.

Отметим, что сама актриса в своих соцсетях не слишком афиширует личную жизнь. Известно, что Белоконь родом из Полтавы, замужем уже около 30 лет с мужем по имени Олег. В семье родилась единственная дочь Яна, которая в ноябре 2023 года вышла замуж. А уже в апреле этого года у молодых супругов родилась дочь.

Яна Макогон со своей дочерью

Ранее "Телеграф" сообщал, что известный телеведущий Тимур Мирошниченко вместе с супругой Инной забрали приемную дочь из-за границы. В настоящее время звездные супруги воспитывают четырех детей. В 2018 году на свет появилась дочь Мия, а в 2019-м – сын Марк. В прошлом году пара впервые взяла из детдома мальчика. В августе Марселю исполнится три года, а в июне малыш впервые сказал слово "папа".