"Мама" Вєрки Сердючки вперше показалась з 3-місячною онучкою (фото)

Інна Білоконь зворушила кадром з малечею

Українська актриса театру Андрія Данилка Інна Білоконь, більш відома українцям та шанувальникам закордоном як зіркова "мама" виконавиці Вєрки Сердючки, у квітні 2024 року вперше стала бабусею. Сьогодні спільною світлиною з малечею поділилася рідна донька 49-річної артистки — Яна Макогон.

Дівчина опублікувала кадр без підпису зі своїми найріднішими людьми у сторіс Інстаграму. На ньому Інна Білоконь позує, тримаючись за ручку дитячого візочка, в якому і лежить маленька принцеса.

Зазначимо, що сама актриса у своїх соцмережах не дуже афішує особисте життя. Відомо, що Білоконь родом з Полтави, одружена вже близько 30 років з чоловіком на ім’я Олег. У сім’ї народилася єдина дочка Яна, яка у листопаді 2023 року вийшла заміж. А вже у квітні цього року у молодого подружжя народилася донька.

Яна Макогон зі своєю донькою

Раніше "Телеграф" повідомляв, що відомий телеведучий Тімур Мірошниченко разом із дружиною Інною забрали прийомну доньку з-за кордону. Наразі зіркове подружжя виховує чотирьох дітей. У 2018 році на світ з'явилася дочка Мія, а у 2019-му — син Марк. Минулого року пара вперше взяла із дитбудинку хлопчика. У серпні Марселю виповниться три роки, а у червні малюк вперше сказав слово "тато".