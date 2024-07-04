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"Мама" Вєрки Сердючки вперше показалась з 3-місячною онучкою (фото)

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Автор
Інна Білоконь грає зіркову "маму" Вєрки Сердючки Новина оновлена 04 липня 2024, 21:19
Інна Білоконь грає зіркову "маму" Вєрки Сердючки. Фото instagram.com/v_serduchka

Інна Білоконь зворушила кадром з малечею

Українська актриса театру Андрія Данилка Інна Білоконь, більш відома українцям та шанувальникам закордоном як зіркова "мама" виконавиці Вєрки Сердючки, у квітні 2024 року вперше стала бабусею. Сьогодні спільною світлиною з малечею поділилася рідна донька 49-річної артистки — Яна Макогон.

Дівчина опублікувала кадр без підпису зі своїми найріднішими людьми у сторіс Інстаграму. На ньому Інна Білоконь позує, тримаючись за ручку дитячого візочка, в якому і лежить маленька принцеса.

Зазначимо, що сама актриса у своїх соцмережах не дуже афішує особисте життя. Відомо, що Білоконь родом з Полтави, одружена вже близько 30 років з чоловіком на ім’я Олег. У сім’ї народилася єдина дочка Яна, яка у листопаді 2023 року вийшла заміж. А вже у квітні цього року у молодого подружжя народилася донька.

інна білоконь
Яна Макогон зі своєю донькою
Яна Макогон зі своєю донькою

Раніше "Телеграф" повідомляв, що відомий телеведучий Тімур Мірошниченко разом із дружиною Інною забрали прийомну доньку з-за кордону. Наразі зіркове подружжя виховує чотирьох дітей. У 2018 році на світ з'явилася дочка Мія, а у 2019-му — син Марк. Минулого року пара вперше взяла із дитбудинку хлопчика. У серпні Марселю виповниться три роки, а у червні малюк вперше сказав слово "тато".

Теги:
#Діти #Вірка Сердючка #Інна Білоконь