Тарифы на воду в Украине могут вскоре вырасти: кому придется платить больше (инфографика)

Ведь экономически обоснованные тарифы существенно выше установленных

В ряде украинских городов вскоре могут вырасти тарифы на воду. Однако в июле цена останутся прежней.

Необходимость поднятия обусловлена ростом зарплат, удорожанием электроэнергии и реагентов. Подробности пишет OBOZ.UA.

В Украине местные власти устанавливают тарифы на воду в населенных пунктах с населением до 100 тыс. человек и объемы потребления до 300 тыс. кубометров в год. При этом в областных центрах, относительно крупных городах, тариф приходится согласовывать с Нацкомиссией по вопросам энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Нацкомиссия запретила поднимать стоимость для жителей крупных городов.

Однако запрет не распространяется на мелкие населенные пункты. К тому же некоторые общины имеют право самостоятельно регулировать тарифы на воду. Там себестоимость воды в разы выше. Это связано с тем, что ее приходится доставлять относительно небольшому количеству потребителей. В бюджетах нет средств покрывать низкий тариф. Поэтому его регулярно пересматривают.

А вот НКРЭКУ годами не пересматривает тариф на воду. Нацкомиссия еще в прошлом году собиралась поднять тариф на воду в ряде городов. Но из-за политического давления решение было отменено.

В "Киевводоканале" в 2023-м говорили, что действующий тариф рассчитывали по показателям за 2020 год. За этот период некоторые составляющие тарифа подорожали в несколько раз. С тех пор тарифы ни разу не пересматривались. Но в этом уже давно есть острая необходимость. Ведь для того, чтобы вода дошла от реки до крана потребителя, нужны соответствующее финансирование затрат на весь цикл технологических процессов. "Именно эти расходы закладываются в тариф , который в результате влияет на сумму счета за предоставленную услугу", – объясняли на предприятии.

Тем временем в убыток работать никто не хочет. Стоимость водоснабжения уже поднимались в июне для некоторых поставщиков и теперь составят:

ЧАО "Энергоресурсы" (Никополь) — 53,39 грн за кубометр;

КП "Производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства города Ужгорода" – 30,36 гривны за кубометр;

Черновцыводоканал – 23,86 гривны;

КП "Водоканал" (Запорожье) – 22,88 гривны;

Днепроводоканал – 23,92 гривны;

Львовводоканал – 20,04 гривны;

Киевводоканал – 21,42 гривны;

Харьковводоканал – 22,87 гривны;

Черкассыводоканал – 20,19 гривны;

КП "Ивано-Франковскводоэкотехпром" – 17,45 гривны;

Житомирводоканал – 32,77 гривны.

К примеру, в Славуте Хмельницкой области тариф на воду (вместе с водоотводом) планируют увеличить на 26,3%: с 61,8 до 78,05 грн за кубометр. В Коцюбинском недалеко от Киева кубометр воды может подорожать на 69,5% – с 35,86 до 60,8 грн. В Покровске Днепропетровской области кубометр воды в июле подорожает с 36,8 до 130,68 грн (на 255%). В Черновцах с июня тариф на воду увеличился с 27,91 до 44,3 грн за кубометр. Или на 58,7%.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какими будут тарифы на газ в Украине и стоит ли ждать их повышения в июле.