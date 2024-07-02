Тарифы на коммуналку с 1 июля: ожидать ли украинцам новые цифры в платежках

Последнее удорожание было в июне

После июньского роста цен на электроэнергию украинцев интересует вопрос, ожидать ли новых тарифов в июле. Однако повышение цен на свет не планируется.

Касается это также и тарифов на газ и тепло. Об этом рассказал "Телеграф" в материале "Вырастут пенсия и налоги для ФОП, некоторых женщин будут штрафовать, а часть студентов могут мобилизовать — что изменится с 1 июля".

По актуальным тарифам на электроэнергию в июле украинцы будут платить 4,32 грн за 1кВт. В течение отопительного периода с 1 октября 2024 года по 1 апреля 2025 года предусмотрен льготный тариф для потребителей, использующих электроотопительные установки, на уровне 2,64 грн за кВт.

Отметим, что тарифы на тепло и газ были зафиксированы на довоенном уровне в начале широкомасштабного вторжения РФ в Украину и останутся таковыми до окончания военного положения.

Также на установленном уровне останутся тарифы на водоснабжение и отвод, услуги ЖЭКов и вывоз мусора.

Напомним, нардеп Олег Семинский подчеркнул, что тарифы останутся неизменными до конца года. Он убежден, что точно не возрастут цены на газ, ведь у Украины есть определенный запас. В то же время, по его словам, МВФ уже намекает на необходимость снятия моратория на поднятие тарифов.

Ранее "Телеграф" писал о том, что будет с ценами на воду в больших городах: изменят ли они с 1 июля.