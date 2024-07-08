Тарифи на воду в Україні можуть незабаром зрости: кому доведеться платити більше (інфографіка)

Адже економічно обґрунтовані тарифи суттєво вищі від встановлених

У низці українських міст невдовзі можуть зрости тарифи на воду. Однак у липні ціна залишаться незмінною.

Необхідність підняття зумовлена зростанням зарплат, подорожчанням електроенергії та реагентів. Подробиці пише OBOZ.UA.

В Україні місцева влада встановлює тарифи на воду в населених пунктах з населенням до 100 тис. осіб та обсяги споживання до 300 тис. кубометрів на рік. При цьому в обласних центрах щодо великих міст тариф доводиться погоджувати з Нацкомісією з питань енергетики та комунальних послуг (НКРЕКУ).

Нацкомісія заборонила піднімати вартість мешканцям великих міст.

Однак, заборона не поширюється на дрібні населені пункти. До того ж, деякі громади мають право самостійно регулювати тарифи на воду. Там собівартість води в рази вища. Це з тим, що її доводиться доставляти до невеликої кількості споживачів. У бюджетах немає коштів покривати низький тариф. Тому його регулярно переглядають.

А ось НКРЕКУ роками не переглядає тариф на воду. Нацкомісія ще минулого року збиралася підняти його у низці міст. Але через політичний тиск рішення було скасовано.

У "Київводоканалі" 2023-го говорили, що чинний тариф розраховували за показниками за 2020 рік. За цей період деякі складові тарифу подорожчали у кілька разів. З того часу тарифи жодного разу не переглядалися. Але в цьому вже давно є гостра потреба. Адже для того, щоб вода дійшла від річки до крана споживача, потрібне відповідне фінансування витрат на весь цикл технологічних процесів. "Саме ці витрати закладаються в тариф, який в результаті впливає на суму рахунку за надану послугу ", — пояснювали на підприємстві.

Тим часом на збиток працювати ніхто не хоче. Вартість водопостачання вже піднімалися в червні для деяких постачальників і тепер становитимуть:

ПрАТ "Енергоресурси" (Нікополь) — 53,39 грн за кубометр;

КП "Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства міста Ужгорода" – 30,36 гривні за кубометр;

Чернівціводоканал – 23,86 гривні;

КП "Водоканал" (Запоріжжя) – 22,88 гривні;

Дніпроводоканал – 23,92 гривні;

Львівводоканал – 20,04 гривень;

Київводоканал – 21,42 гривня;

Харківводоканал – 22,87 гривні;

Черкасиводоканал – 20,19 гривень;

КП "Івано-Франківськводоекотехпром" – 17,45 гривень;

Житомирводоканал – 32,77 гривні.

Наприклад, у Славуті Хмельницької області тариф на воду (разом із водовідведенням) планують збільшити на 26,3%: із 61,8 до 78,05 грн за кубометр. У Коцюбинському неподалік Києва кубометр води може подорожчати на 69,5% – з 35,86 до 60,8 грн. У Покровську Дніпропетровської області кубометр води у липні подорожчає із 36,8 до 130,68 грн (на 255%). У Чернівцях із червня тариф на воду збільшився з 27,91 до 44,3 грн за кубометр. Або на 58,7%.

Раніше "Телеграф" писав про те, якими будуть тарифи на газ в Україні і чи варто чекати на їх підвищення в липні.