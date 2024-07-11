Сталин любил лимонад, а Хрущев - напитки из груши: как утоляли жажду в СССР (фото)

Кто-то покупал напитки в магазине, а кто-то — готовил сам

В СССР от жары спасались не только известным мороженным и нырянием в водоемы. Летом были популярны самые разнообразные напитки.

"Телеграф" решил рассказать, какие напитки любили советские люди. Иногда при их употреблении забывали даже о гигиене.

Какие напитки было принято пить в СССР

Часто хозяйки баловали свою семью компотами. Их закрывали даже на зиму, чтобы не покупать в магазине. Использовали для этого чаще всего яблоки, абрикос и вишни. Также популярным напитком был узвар из высушенных фруктов и ягод.

Многие еще помнят белые или желтые бочки с надписью "Квас". Его старались быстро разливать покупателям — ведь чем быстрее лить, тем будет больше пены. Благодаря этой хитрости с каждой бочки продавщица имела свои 5-6 рублей.

В СССР очень любили квас

Популярными были также автоматы с газированной водой. О существовании одноразовых стаканчиков тогда еще не подозревали — все пили из общего граненого, предварительно его помыв.

Автоматы с газированной водой были также популярными

В гастрономах продавались соки в трехлитровых банках. На прилавках можно было увидеть квас, однако большой популярностью пользовалась также газированная вода из магазина.

Ее любили даже высокопоставленные партийные деятели. Например, Иосиф Сталин предпочитал лимонад, а Никите Хрущеву больше нравились напитки из груши или апельсина.

Особой популярностью пользовались несколько видов газировки. Среди них "Байкал", "Дюшес", "Крем-Сода".

"Байкал" появился сразу после "Кока-колы" и существенно отличался по составу. В советском напитке были не только вода, сахар и лимонная кислота, а и эфирные масла, экстракт зверобоя, солодковый корень.

"Дюшес" со вкусом груши очень любили дети — напиток был неотъемлемой частью дня рождения и других праздников. Стоял он несколько копеек, и школьники часто покупали его после занятий.

"Крем-соду" делали из цитрусовых и ванили. Почему-то этот напиток был менее популярным, чем предыдущий.

Ранее мы рассказывали, чем советские люди заменяли алкоголь. Также "Телеграф" писал о блюдах СССР, которые остались в меню до сих пор.