60 дней обысков на табачной фабрике в Винниках: что ищут работники БЭБ на предприятии

Пресс-служба предприятия приглашает представителей СМИ сегодня в 18:00 на общение с руководством компании и представителями силовых органов

Пресс-служба Винниковской табачной фабрики приглашает всех представителей СМИ сегодня, 11.07.2024, в 18:00 к себе на предприятие в Винниках – на общение с руководством компании и представителями силовых органов.

Как подчеркивают в пресс-службе фабрики, именно сегодня истекает 60-й день "противоправных и безосновательных обысков работниками Бюро экономической безопасности и других силовых ведомств на предприятии".

У журналистов будет возможность ознакомиться с ситуацией на фабрике, осмотреть ее, а также пообщаться со следователями БЭБ. Событие особенно злободневно, учитывая, что, как ожидается, именно сегодня силовики должны предъявить решение суда на продление обысков и блокирование работы фабрики еще на 30 дней.

Главный вопрос к ним: что нашли за 60 дней обысков и блокировку работы? И что еще пытаются искать 30 дней?

"И главное — может, пора назвать заказчика этого противоправного наезда на Винниковскую табачную фабрику, главных бенефициаров атаки на крупнейшее отечественное предприятие табачной отрасли почти с 250-летней историей? Должно ли это сделать само предприятие? Сколько еще продлится эта правовая вакханалия в угоду серым дельцам табачного рынка родом из Одессы, скооперировавшим свои действия с признанным на государственном уровне спонсором международного терроризма в Украине, который продолжает платить миллиардные налоги в российский бюджет? Сколько еще должно прилететь ракет на "Охматдет" в Киеве, которые финансирует эта международная компания, продолжая работать в России? И сколько еще с этим будет мириться украинское общество?" — подчеркнули в пресс-службе.