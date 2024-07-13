По старинному обряду — пьют три кряду: в музее пива и самогона под Полтавой посетителей угощают оковитой
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Местные "алхимики" освоили производство бехеровки, калгановки, хреновухи, лимонки и вишневки
В этом уникальном музее посетителям предлагают… самогонку. Работники заведения сами наливают в небольшие рюмочки бехеровку, калгановку, хреновуху, лимонку, вишневку. Ведь дегустация самогона входит в программу обзора экспозиции.
И так, потянув трижды граммов по двадцать, уже совсем под другим градусом смотришь на коллекцию экспонатов, собранных в первом и единственном не только в Украине, но и в мире частном этномузее "Пива & sамогона" в селе Абазовка под Полтавой.
Бедняк тот, кто не имел самогонного аппарата
Пили все, всюду и всегда. Это самый важный вывод, который выносишь после посещения музея. Употребление алкоголя – неотъемлемая часть культуры каждого народа. И как бы кто ни относился к кустарному производству оковитой, но ее гнали с древнейших времен. Немцы – шнапс, грузины – чачу, французы – кальвадос, ирландцы, шотландцы, американцы – виски, турки и другие народы Ближнего востока – ракию. Украинцы, конечно, бурячиху.
В разных странах самогон гонят из пшеницы, сахара, свеклы, яблок, слив, винограда, картофеля, риса, кукурузы… Буряты делают его на основе кобыльего молока и угощают им детей. В Лаосе существует целое поселение самогонщиков, куда специально возят туристов. А там той оковитой, какой только душа желает: настоянной на ящерицах, черепахах, гадюках…
Свою лепту в распространение самогоноварения внесли древние монахи. Они готовили в чанах не только кулеш, но и пиво, квас и травяные настойки на основе спирта. Некоторые монастыри во времена казачества имели даже собственную корчму.
— Раньше хозяин, у которого не было самогонного аппарата, считался бедняком, — проводит экскурсию по музею его основатель, предприниматель и меценат Василий Кожан.
Смотришь на собранную им уникальную коллекцию специфических аппаратов и удивляешься. Ведь как только ни пытались отбить у народа тягу к самогоноварению, но этого не удалось ни одной политической системе. Гнать самогон приспособились даже в… дорожном чемодане. Особенно это было распространено в советское время. В обычный чемодан помещали плоский металлический сосуд с заброженным сырьем, который соединяли трубками с охладителем. Эта конструкция самогонного аппарата была придумана для того, чтобы ввести в заблуждение участкового. Если он неожиданно появлялся, хозяин быстренько отсоединял трубки, а чемодан с основным компонентом прятал на антресолях. Милиционеру оставалось разве что понюхать запах самогона, но доказать факт самогоноварения он уже не мог.
Другой необычный самогонный аппарат имеет форму… неработающей стиральной машины. Но чаще всего в дело шли бидоны, выварки, кастрюли, чугунки, корыта. В знаменитой Опошне Полтавской области, которую называют столицей гончарства, когда-то пользовались настоящими изделиями искусства, сделанными из глины (на фото в заголовке). Местные "кулибины" еще и заставляли работать их от аккумуляторных батарей. На них гнали сливянку (не факт, что не гонят и сейчас), потому что этот край известен также очень крупными и мясистыми сливами.
— В свое время большим спросом у населения пользовались бытовые стеклянные дистилляторы для перегонки спирта, — обращает внимание на один из экспонатов этномузея Василий Кожан. — Их делали на Полтавском заводе медицинского стекла. Но все знали: если дистиллятор присоединить к бидону с бражкой и поставить под проточную воду, это будет самогонный аппарат.
В музее представлены также современные промышленные самогонные аппараты разной мощности, изготовленные из меди, которые без проблем можно купить в сети.
15-граммовая "муха" из трактира
Борьбу с алкоголизмом начал еще царь Петр I. По его указу, государственным служащим, злоупотребляющим спиртным, следовало надевать на шею железную "медаль" "За пьянство" весом почти 7 килограммов, которую нельзя было снимать в течение семи суток. Он же ввел и ограничение на розлив водки у входа в трактир.
Кстати, эти заведения создали по его указу — чтобы народ собирался для общения за рюмкой не на базарах, а в специально отведенных местах. Чтобы выработать у людей эту привычку, царь велел зазывать их туда рюмкой водки, которую бесплатно наливали на входе. Однако с дозой поначалу не угадали. Потому что, выпив на дурняк 100 грамм, находчивые мужики шли дальше, а потом возвращались за бесплатным спиртным.
Поэтому очередной указ Петра I касался замены рюмок, и на "дегустацию" уже подавали оковиту в маленькой 15-граммовой рюмочке на ножке, которая называлась "мухой". Отсюда и пошло выражение "под мухой", что означает "под хмельком".
Первые патенты на изготовление дистиллята и сертификаты на розничную продажу алкоголя были выданы в США соответственно в 1873 и 1874 годах. Интересно, что их печатали на той же бумаге с водяными знаками, что и первые американские деньги, и стоили они от 25 до 100 долларов. Впрочем, покупательная способность тогдашних "баксов" была выше раз в 30—50. К примеру, в начале 1900-х за доллар можно было купить пару кожаных лаковых туфель или платье, а 10 лет назад только скачать одну песню с iTunes.
С развитием спиртовой промышленности продажа алкогольных напитков стала важной статьей государственных доходов. Кстати, молодая советская власть была вынуждена отменить "сухой закон", действовавший в Российской империи со времен Первой мировой войны, чтобы поднять экономику.
Но для первого президента Советского Союза Михаила Горбачева это не стало уроком, и он начал собственную антиалкогольную компанию, в результате которой были уничтожены сотни тысяч гектаров виноградников и еще больше расцвело самогоноварение. В конце концов 24 июля 1990 года в СССР отменили так называемый "сухой закон" Горбачева, продержавшийся пять лет.
А вот большой знаток истории пивоварения и самогоноварения Василий Кожан поднимает вопрос о том, чтобы в Украине узаконить производство самогона. Естественно, он должен быть стопроцентно качественным.
Сам Василий Ефимович имеет несколько пивоварен, одна из которых входит в гостинично-ресторанный комплекс в Абазовке, рядом с этномузеем. В них варят "живое" пиво по старинным рецептам, распространенным в бывшей Полтавской губернии.
– В этой местности просто идеальная вода для производства пива, – говорит Василий Кожан. — Всемирно известный хирург Николай Склифосовский, у которого было имение на окраине Полтавы, знал об этом, и специально ездил в немецкую Баварию, чтобы освоить пивоварение. Оттуда он привез и необходимое оборудование для производства пенного напитка. А хмель выращивал сам. Местные мужики с удовольствием принимали приглашение пана-хирурга на кружку самодельного пивка.
Одним из известнейших центров пивоварения еще с конца XVII — начала XVIII века была Диканька, где находились знаменитые броварни семьи Кочубеев, откуда продукцию поставляли в Петербург, Финляндию, Польшу и Среднюю Азию.
В конце позапрошлого века в Полтавской губернии действовало более 20 частных пивоварен и винокурень. Одна из броварен находилась рядом с местом, где сейчас расположен музей. Ее построил богатый помещик молдавского происхождения Михаил Абаза, в честь которого село получило свое название. У него было большое имение, крепостной театр, оркестр с итальянскими музыкантами и картинная галерея, а также кирпичный завод, фабрика по переработке шерсти и две корчмы.
Как пандемия чумы изменила пивные кружки
Вот уже шесть лет необычный музей близ трассы Киев — Харьков в Абазовке манит к себе туристов со всего мира. Он прекращал работу всего на несколько месяцев – в начале полномасштабной войны ценные экспонаты пришлось эвакуировать в надежное место.
— Мы опасались, что после этого посетители к нам не вернутся, — признается менеджер музея Елена Мазурок. — К счастью, опасения не сбылись. К нам по-прежнему едут организованные туристические группы и из Киева, и из Харькова, и из Кривого Рога, и из Запорожья… То есть из городов, которые оказались под серьезными ударами российских ракет. Кто-то узнает о музее случайно, остановившись на ночь в нашем отеле "Алмаз" или завернув пообедать в ресторане.
К нам специально приезжают поколядовать, пощедровать. И это понятно: людям нужно время от времени перезагружаться. А у нас очень атмосферно.
Особенно посетителям нравятся мастер-классы наших рестораторов. Когда-то они предлагали им лепить полтавские галушки себе на стол, но это уже немного надоело, поэтому решили переключиться на грузинскую кухню и предлагают делать хачапури по-аджарски.
А еще по предварительному заказу больших туристических групп наш повар может приготовить на открытом огне в котле прекрасный плов, в который в конце добавляет живое пиво из нашей пивоварни, что придает ему особый аромат.
В последнее время экспозиция музея пополняется только благодаря посетителям. Недавно одна харьковчанка подарила оригинальный кожаный ремень к фартуку пивовара. А бывшая работница ликероводочного завода — большую сувенирную бутылку, изготовленную более двух десятков лет назад по случаю разработки рецепта водки "Полтава".
— Экспонаты попадают в музей разными путями, — добавляет Елена Мазурок. — Сначала Василий Ефимович разыскивал их на блошиных рынках в Украине и за рубежом, давал объявления в газетах, а потом люди, узнав о его хобби, сами предлагали раритеты. Они уже не помещаются в двух залах, поэтому музей будем расширять. В коллекции более 600 экспонатов.
Женщина подводит меня к коллекции пивных бочек, бутылок и кружек. И продолжает рассказ:
— В подарок музею из Германии передали эту небольшую бутылку современного пенного напитка, на этикетке которого указывается его крепость — 34 градуса. Хотя рекорд по крепости пива с 2012 года держат шотландцы — им удалось сварить 65-градусный напиток из хмеля.
Знаете, почему пивные кружки раньше закрывали крышками? Ради стерильности. В середине XIV века мир охватила пандемия чумы, и, чтобы защититься от инфекции, кружки стали прикрывать крышками.
А меня больше всего поразила коллекция с Кочубеевской броварни, в которой к разработке дизайна тары привлекали художников. Эти настоящие произведения искусства можно найти разве что у коллекционеров. Оригинальную форму имеют бутылки времен Русско-турецкой войны 1768—1774 годов. Но чаще всего посетители музея старшего поколения задерживаются у знакомых с советских времен закупоренных "Московской", "Русской" и "Пшеничной". По 2,87, 3,62 и 4,12 руб. соответственно. И вздыхают с ностальгией. Потому что премиум-водка "Маотай" стоимостью 1,5 тысячи долларов, привезенная из Китая, им ни о чем не говорит…
Фото автора и предоставленные музеем