По старинному обряду — пьют три кряду: в музее пива и самогона под Полтавой посетителей угощают оковитой

Местные "алхимики" освоили производство бехеровки, калгановки, хреновухи, лимонки и вишневки

В этом уникальном музее посетителям предлагают… самогонку. Работники заведения сами наливают в небольшие рюмочки бехеровку, калгановку, хреновуху, лимонку, вишневку. Ведь дегустация самогона входит в программу обзора экспозиции.

И так, потянув трижды граммов по двадцать, уже совсем под другим градусом смотришь на коллекцию экспонатов, собранных в первом и единственном не только в Украине, но и в мире частном этномузее "Пива & sамогона" в селе Абазовка под Полтавой.

Бедняк тот, кто не имел самогонного аппарата

Пили все, всюду и всегда. Это самый важный вывод, который выносишь после посещения музея. Употребление алкоголя – неотъемлемая часть культуры каждого народа. И как бы кто ни относился к кустарному производству оковитой, но ее гнали с древнейших времен. Немцы – шнапс, грузины – чачу, французы – кальвадос, ирландцы, шотландцы, американцы – виски, турки и другие народы Ближнего востока – ракию. Украинцы, конечно, бурячиху.

В разных странах самогон гонят из пшеницы, сахара, свеклы, яблок, слив, винограда, картофеля, риса, кукурузы… Буряты делают его на основе кобыльего молока и угощают им детей. В Лаосе существует целое поселение самогонщиков, куда специально возят туристов. А там той оковитой, какой только душа желает: настоянной на ящерицах, черепахах, гадюках…

Свою лепту в распространение самогоноварения внесли древние монахи. Они готовили в чанах не только кулеш, но и пиво, квас и травяные настойки на основе спирта. Некоторые монастыри во времена казачества имели даже собственную корчму.

Основатель музея Василий Кожан

— Раньше хозяин, у которого не было самогонного аппарата, считался бедняком, — проводит экскурсию по музею его основатель, предприниматель и меценат Василий Кожан.

В музее "Пива & sамогона"

Смотришь на собранную им уникальную коллекцию специфических аппаратов и удивляешься. Ведь как только ни пытались отбить у народа тягу к самогоноварению, но этого не удалось ни одной политической системе. Гнать самогон приспособились даже в… дорожном чемодане. Особенно это было распространено в советское время. В обычный чемодан помещали плоский металлический сосуд с заброженным сырьем, который соединяли трубками с охладителем. Эта конструкция самогонного аппарата была придумана для того, чтобы ввести в заблуждение участкового. Если он неожиданно появлялся, хозяин быстренько отсоединял трубки, а чемодан с основным компонентом прятал на антресолях. Милиционеру оставалось разве что понюхать запах самогона, но доказать факт самогоноварения он уже не мог.

Самогонный аппарат в чемодане - советское изобретение

Другой необычный самогонный аппарат имеет форму… неработающей стиральной машины. Но чаще всего в дело шли бидоны, выварки, кастрюли, чугунки, корыта. В знаменитой Опошне Полтавской области, которую называют столицей гончарства, когда-то пользовались настоящими изделиями искусства, сделанными из глины (на фото в заголовке). Местные "кулибины" еще и заставляли работать их от аккумуляторных батарей. На них гнали сливянку (не факт, что не гонят и сейчас), потому что этот край известен также очень крупными и мясистыми сливами.

Василий Кожан проводит экскурсию

— В свое время большим спросом у населения пользовались бытовые стеклянные дистилляторы для перегонки спирта, — обращает внимание на один из экспонатов этномузея Василий Кожан. — Их делали на Полтавском заводе медицинского стекла. Но все знали: если дистиллятор присоединить к бидону с бражкой и поставить под проточную воду, это будет самогонный аппарат.

В музее представлены также современные промышленные самогонные аппараты разной мощности, изготовленные из меди, которые без проблем можно купить в сети.

Современный самогонный аппарат

15-граммовая "муха" из трактира

Борьбу с алкоголизмом начал еще царь Петр I. По его указу, государственным служащим, злоупотребляющим спиртным, следовало надевать на шею железную "медаль" "За пьянство" весом почти 7 килограммов, которую нельзя было снимать в течение семи суток. Он же ввел и ограничение на розлив водки у входа в трактир.

Копия железной "медали" "За пьянство" весом почти 7 килограмм времен Петра I

Кстати, эти заведения создали по его указу — чтобы народ собирался для общения за рюмкой не на базарах, а в специально отведенных местах. Чтобы выработать у людей эту привычку, царь велел зазывать их туда рюмкой водки, которую бесплатно наливали на входе. Однако с дозой поначалу не угадали. Потому что, выпив на дурняк 100 грамм, находчивые мужики шли дальше, а потом возвращались за бесплатным спиртным.

Поэтому очередной указ Петра I касался замены рюмок, и на "дегустацию" уже подавали оковиту в маленькой 15-граммовой рюмочке на ножке, которая называлась "мухой". Отсюда и пошло выражение "под мухой", что означает "под хмельком".

Первые патенты на изготовление дистиллята и сертификаты на розничную продажу алкоголя были выданы в США соответственно в 1873 и 1874 годах. Интересно, что их печатали на той же бумаге с водяными знаками, что и первые американские деньги, и стоили они от 25 до 100 долларов. Впрочем, покупательная способность тогдашних "баксов" была выше раз в 30—50. К примеру, в начале 1900-х за доллар можно было купить пару кожаных лаковых туфель или платье, а 10 лет назад только скачать одну песню с iTunes.

С развитием спиртовой промышленности продажа алкогольных напитков стала важной статьей государственных доходов. Кстати, молодая советская власть была вынуждена отменить "сухой закон", действовавший в Российской империи со времен Первой мировой войны, чтобы поднять экономику.

Но для первого президента Советского Союза Михаила Горбачева это не стало уроком, и он начал собственную антиалкогольную компанию, в результате которой были уничтожены сотни тысяч гектаров виноградников и еще больше расцвело самогоноварение. В конце концов 24 июля 1990 года в СССР отменили так называемый "сухой закон" Горбачева, продержавшийся пять лет.

А вот большой знаток истории пивоварения и самогоноварения Василий Кожан поднимает вопрос о том, чтобы в Украине узаконить производство самогона. Естественно, он должен быть стопроцентно качественным.

Самогонка для гостей

Сам Василий Ефимович имеет несколько пивоварен, одна из которых входит в гостинично-ресторанный комплекс в Абазовке, рядом с этномузеем. В них варят "живое" пиво по старинным рецептам, распространенным в бывшей Полтавской губернии.

– В этой местности просто идеальная вода для производства пива, – говорит Василий Кожан. — Всемирно известный хирург Николай Склифосовский, у которого было имение на окраине Полтавы, знал об этом, и специально ездил в немецкую Баварию, чтобы освоить пивоварение. Оттуда он привез и необходимое оборудование для производства пенного напитка. А хмель выращивал сам. Местные мужики с удовольствием принимали приглашение пана-хирурга на кружку самодельного пивка.

Коллекция алкогольных напитков

Одним из известнейших центров пивоварения еще с конца XVII — начала XVIII века была Диканька, где находились знаменитые броварни семьи Кочубеев, откуда продукцию поставляли в Петербург, Финляндию, Польшу и Среднюю Азию.

В конце позапрошлого века в Полтавской губернии действовало более 20 частных пивоварен и винокурень. Одна из броварен находилась рядом с местом, где сейчас расположен музей. Ее построил богатый помещик молдавского происхождения Михаил Абаза, в честь которого село получило свое название. У него было большое имение, крепостной театр, оркестр с итальянскими музыкантами и картинная галерея, а также кирпичный завод, фабрика по переработке шерсти и две корчмы.

Как пандемия чумы изменила пивные кружки

Вот уже шесть лет необычный музей близ трассы Киев — Харьков в Абазовке манит к себе туристов со всего мира. Он прекращал работу всего на несколько месяцев – в начале полномасштабной войны ценные экспонаты пришлось эвакуировать в надежное место.

Музей "Пива & sамогона"

— Мы опасались, что после этого посетители к нам не вернутся, — признается менеджер музея Елена Мазурок. — К счастью, опасения не сбылись. К нам по-прежнему едут организованные туристические группы и из Киева, и из Харькова, и из Кривого Рога, и из Запорожья… То есть из городов, которые оказались под серьезными ударами российских ракет. Кто-то узнает о музее случайно, остановившись на ночь в нашем отеле "Алмаз" или завернув пообедать в ресторане.

К нам специально приезжают поколядовать, пощедровать. И это понятно: людям нужно время от времени перезагружаться. А у нас очень атмосферно.

Угощение ждет гостей

Особенно посетителям нравятся мастер-классы наших рестораторов. Когда-то они предлагали им лепить полтавские галушки себе на стол, но это уже немного надоело, поэтому решили переключиться на грузинскую кухню и предлагают делать хачапури по-аджарски.

Мастер-класс по лепке полтавских галушек

А еще по предварительному заказу больших туристических групп наш повар может приготовить на открытом огне в котле прекрасный плов, в который в конце добавляет живое пиво из нашей пивоварни, что придает ему особый аромат.

В последнее время экспозиция музея пополняется только благодаря посетителям. Недавно одна харьковчанка подарила оригинальный кожаный ремень к фартуку пивовара. А бывшая работница ликероводочного завода — большую сувенирную бутылку, изготовленную более двух десятков лет назад по случаю разработки рецепта водки "Полтава".

Экспозиция пополняется и благодаря посетителям

— Экспонаты попадают в музей разными путями, — добавляет Елена Мазурок. — Сначала Василий Ефимович разыскивал их на блошиных рынках в Украине и за рубежом, давал объявления в газетах, а потом люди, узнав о его хобби, сами предлагали раритеты. Они уже не помещаются в двух залах, поэтому музей будем расширять. В коллекции более 600 экспонатов.

Необычная бутылка среди экспонатов музея

Женщина подводит меня к коллекции пивных бочек, бутылок и кружек. И продолжает рассказ:

— В подарок музею из Германии передали эту небольшую бутылку современного пенного напитка, на этикетке которого указывается его крепость — 34 градуса. Хотя рекорд по крепости пива с 2012 года держат шотландцы — им удалось сварить 65-градусный напиток из хмеля.

Знаете, почему пивные кружки раньше закрывали крышками? Ради стерильности. В середине XIV века мир охватила пандемия чумы, и, чтобы защититься от инфекции, кружки стали прикрывать крышками.

А меня больше всего поразила коллекция с Кочубеевской броварни, в которой к разработке дизайна тары привлекали художников. Эти настоящие произведения искусства можно найти разве что у коллекционеров. Оригинальную форму имеют бутылки времен Русско-турецкой войны 1768—1774 годов. Но чаще всего посетители музея старшего поколения задерживаются у знакомых с советских времен закупоренных "Московской", "Русской" и "Пшеничной". По 2,87, 3,62 и 4,12 руб. соответственно. И вздыхают с ностальгией. Потому что премиум-водка "Маотай" стоимостью 1,5 тысячи долларов, привезенная из Китая, им ни о чем не говорит…

Фото автора и предоставленные музеем