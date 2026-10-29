4 млрд грн на метро на Виноградар: куди пішли гроші та до чого тут "Плутон ІС"

Следствие проследило переводы от подрядчика к поставщикам и зарубежным компаниям

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В деле об авансе в 4 млрд грн на строительство метро на Виноградарь фигурирует компания "Плутон ІС". По версии следствия, часть средств потратили на оплату непоставленного оборудования и комплектующих, а затем перечислили за границу.

При этом КП "Киевский метрополитен" продолжило заключать договоры с компанией, сообщает "Телеграф". Подробнее – в материале: "Деньги киевлян – компании с российским следом: как "Плутон ИС" годами получает контракты от метро и "Киевпасстранса".

Как двигались средства строительного аванса и какую роль в этой цепочке отвели поставщику? Среди операций, которые изучили правоохранители, – размещение денег на банковском депозите и переводы через иностранную компанию со счетом в Латвии.

Аванс на строительство и доход от депозита

КП "Киевский метрополитен" перечислило ПАО "Киевметрострой" аванс в размере 4 млрд грн. Из этой суммы подрядчик разместил 1,7 млрд грн на депозите в "Укргазбанке" и получил 139 млн грн процентного дохода.

Еще 365,8 млн грн аванса "Киевметрострой", согласно версии следствия, направил ООО "КБ "Теплоэнергоавтоматика"" якобы на покупку оборудования. Но его так и не поставили. Затем 356,4 млн грн из полученных средств перечислили на счет ООО "Плутон ІС" – в качестве оплаты комплектующих.

Как деньги переводили за границу

Следующим звеном стала иностранная компания AVL Reach Limited. "Плутон ІС" перечислило ей 1,14 млн евро. В материалах дела эту компанию связывают со счетом в латвийском банке AS Rietumu Banka.

Оттуда деньги переводили компаниям в Великобритании, Чехии и Гонконге. По версии следствия, у этих иностранных компаний есть признаки фиктивности, а направления их деятельности не совпадают с теми, что указаны в договорах и назначениях платежей. Это стало основанием подозревать, что компании использовали, чтобы скрыть реальный маршрут денег.

Следствие проследило движение части аванса на метро до зарубежных компаний

Кто подписывал новые договоры с "Плутон ІС"

Несмотря на обстоятельства дела, коммунальное предприятие продолжило сотрудничать с "Плутон ІС". Последние договоры от имени метрополитена подписал Виктор Малёваный, от поставщика – генеральный директор Евгений Овсяникер, сын Татьяны и Дмитрия Овсяникеров.

В приложенном документе Малёваный указан как главный инженер службы электроснабжения. Там же прописан гарантийный срок на товар – 24 месяца со дня его приемки покупателем, а также требования к документам о соответствии и протоколам испытаний.

Метрополитен продолжил заключать договоры с "Плутон ІС"

Закупки у компании, которая фигурирует в деле, продолжаются. Это ставит вопрос о том, как коммунальные заказчики проверяют деловую историю поставщиков, их корпоративные связи и риски, связанные с прежними хозяйственными операциями. Отдельный вопрос – проверяют ли они, действительно ли поставки состоялись, прежде чем расходовать бюджетные средства.

Редакция "Телеграфа" направила запросы в КП "Киевпасстранс", КП "Киевский метрополитен" и ООО "Плутон ИС" с просьбой прокомментировать приведенные в публикации факты. К моменту выхода материала ответов мы не получили. Продолжение следует…

Как сообщал "Телеграф", с 1975 по 1987 год на месте старых садов в Киеве вырос жилой массив Виноградарь – с многоэтажками, проспектами и инфраструктурой. В материале о развитии района рассказываем его историю.