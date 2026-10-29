Фирма с капиталом 100 грн получила миллионы от Хмельницкой АЭС: кто ее владелец

За поставщиком металлоконструкций стоит ровенский бизнесмен

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В октябре 2026 года ровенское частное предприятие "Фірма "Техзапчастина" получило контракт на поставку каркасных металлоконструкций для Хмельницкой АЭС на 21,48 млн грн с НДС. Для компании это рекордный заказ. Эта фирма с уставным капиталом всего 100 грн, а со стороны станции контракт согласовал заместитель генерального директора по обеспечению производства ХАЭС Владимир Гуменюк.

Об этом сообщает "Телеграф". Подробности – в материале "Завышенные цены и сговор на торгах: почему "Энергоатом" снова работает с фирмой скандального подрядчика".

По данным YouControl, единственный бенефициар и директор предприятия – ровенский бизнесмен Михаил Богданович Мельник. С ним связаны еще две компании, к которым ранее возникали претензии при государственных закупках.

От кухонных принадлежностей до заказов атомной станции

Долгое время "Фірма "Техзапчастина" выполняла небольшие подряды: поставляла кухонные принадлежности для лицеев и ремонтировала лифты для местных коммунальных предприятий. Позже в списке ее заказов появились многомиллионные поставки для атомной энергетики.

В июне 2025 года Хмельницкая АЭС заключила с предприятием договор на поставку модульных вагончиков стоимостью 11,3 млн грн. В октябре 2026 года фирма получила еще более крупный контракт – на металлоконструкции. Именно он привлек внимание редакции к поставщику.

По статистике государственных закупок YouControl, общая стоимость лотов, выигранных предприятием, достигла 103 389 192 грн. Это 87,36% от ожидаемой стоимости всех лотов, в которых оно участвовало. Отдельно в статистике указана сумма выполненных договоров – 49 594 838 грн.

Стоимость выигранных "Фірмою "Техзапчастина" государственных лотов превысила 103 млн грн

Какие претензии возникали к другим фирмам Мельника

Среди других компаний Михаила Мельника – "Будівельна компанія "Спеціалізоване управління-39". Ранее сам "Энергоатом" отклонял ее предложения на тендерах из-за недобросовестных цен.

Еще одна его компания, ООО "АРМ-ЕКО", фигурировала в скандале с поставками российских холодильников. Антимонопольный комитет Украины также уличил ее в антиконкурентном сговоре. После этого предприятие попало в "черный список" ведомства.

Связанные с Мельником юридические и физические лица неоднократно упоминались в журналистских расследованиях о тендерных условиях, прописанных под определенных участников. Теперь крупный заказ "Энергоатома" получило другое предприятие того же владельца – "Фірма "Техзапчастина".

Как сообщал "Телеграф", "Энергоатом" заключил договор на юридические консультации для наблюдательного совета на огромную сумму. В марте 2023 года предельная стоимость договора с этой фирмой составляла в десятки раз меньше.