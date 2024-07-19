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Как в Украине будет работать госстандарт социально-психологической реабилитации лиц с игровой зависимостью

Автор
Дмитрий Романов Дмитрий Романов
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Автор
Как в Украине будет работать госстандарт социально-психологической реабилитации лиц с игровой зависимостью Новость обновлена 19 июля 2024, 16:09

В июле в агентстве Укринформ общественный союз "Центр ответственной игры" (RGC) провел круглый стол, где обсудил реализацию проекта Государственного стандарта социальной услуги социально-психологической реабилитации лиц с игровой зависимостью.

Участие в событии приняли представители государственных органов, учреждений социальной поддержки и реабилитации, ответственного бизнеса и медиа, а также психологи и психиатры. На региональном уровне к обсуждению присоединилось более 17 представителей областных администраций и центров социальных услуг.

В ходе обсуждения директор Общественного союза "Центр ответственной игры" Ольга Исаева отметила, что утверждение стандарта станет основой для развития комплексной системы мер по предупреждению игровой зависимости и преодолению ее негативных последствий в Украине.

Именно о процедуре разработки, согласования и последующего внедрения государственного стандарта, рассказал Владимир Хаджинов, государственный эксперт Министерства социальной политики Украины. Он отметил, что в дальнейшем будет проведено обучение социальных работников для обеспечения практической реализации проекта.

Владимир Хаджинов, государственный эксперт Министерства социальной политики Украины
Владимир Хаджинов, государственный эксперт Министерства социальной политики Украины

Татьяна Синицкая, кандидат психологических наук и руководитель психологического направления RGC, высказалась о психологическом аспекте предоставления социальных услуг. Также Татьяна поделилась первыми результатами апробации стандарта на базе центра социально-психологической поддержки "Пространство жизни" и просветительскими программами и создания пособия для психологов.

Татьяна Синицкая, кандидат психологических наук и руководитель психологического направления RGC
Татьяна Синицкая, кандидат психологических наук и руководитель психологического направления RGC

О важности необходимости определения территориальными общинами потребности в социальной услуге и обеспечения ее финансирования поделился Василий Белоус, начальник отдела координации предоставления социальных услуг НСССУ.

Василий Белоус, начальник отдела координации предоставления социальных услуг НСССУ
Василий Белоус, начальник отдела координации предоставления социальных услуг НСССУ

В рамках проекта необходима актуализация перечня предоставлятелей социальной услуги, чтобы люди с риском игровой зависимости получали необходимую помощь. Эту тему раскрыла член КРАИЛ Кристина Дутка, которая также отметила важность сотрудничества государства и гражданского общества на всех этапах процесса: разработка стандарта, внедрение, реализация и контроль качества предоставления.

Кристина Дутка, член КРАИЛ
Кристина Дутка, член КРАИЛ
Ксения Тюрикова, директор по коммуникациям компании FAVBET
Ксения Тюрикова, директор по коммуникациям компании FAVBET

Представительница и директор по коммуникациям компании FAVBET — главного мецената проекта — Ксения Тюрикова отметила роль организаторов азартных игр в предупреждении игровой зависимости и готовности и дальше сотрудничать с государственными органами и общественными организациями, поддерживая их инициативы.

Команда "Центра ответственной игры" (RGC) в дальнейшем планирует обучать социальных работников работе со стандартом, подготовить специальное пособие для них, а также проработать вопросы обеспечения финансирования социальной услуги и информирования населения о рисках азартных игр.

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