Давление на детективов и фиктивный развод. По делу руководителя детективов БЭБ, оставившего без ног девушку в ДТП, новые детали

ДТП руководителя детективов Бюро экономической безопасности Александра Ткачука на Столичном шоссе Киева, из-за которого молодая девушка осталась без ног, оказалось не единственным скандальным событием с участием чиновника за последнее время.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТСН.

В частности, выяснилось, что Toyota Camry, за рулем которой Ткачук искалечил девушку, в декларации должностного лица отсутствует, хотя, по данным журналистов, на этой машине Ткачук ездит постоянно.

Впоследствии выяснилось, что автомобиль зарегистрирован на одесское предприятие "Элвикон", учредителем которого является сейшельский офшор, а именно предприятие по документам специализируется на компьютерной технике, а вовсе не на аренде авто.

Также оказалось, что Ткачука подозревают в давлении на детективов БЭБ, которые проводят следственные действия по сигаретной мафии.

Информацию об этом обнародовали телеведущий Евгений Плинский и нардеп из профильного комитета ВР Ярослав Железняк.

Кроме того, по данным журналистов, Ткачук живет в элитной столичной квартире, которая записана на его мать, и устроил фиктивный развод, чтобы скрыть незадекларированное имущество.

Напомним, в феврале прошлого года его командировку в сентябре 2022 года, которая одновременно оказалась отпуском за свой счет, разбирали на заседании Временной следственной комиссии ВР по БЭБу. Тогда члены комиссии подозревали даже подлог документов.