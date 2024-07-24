Тиск на детективів та фіктивне розлучення. У справі керівника детективів БЕБ, який залишив без ніг дівчину у ДТП, нові деталі

Влаштоване керівником детективів Бюро економічної безпеки Олександром Ткачуком ДТП на Столичному шосе Києва, через яке молода дівчина залишилась без ніг, виявилося не єдиною скандальною подією, у які потрапляв за останній час топпосадовець.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТСН.

Зокрема, з’ясувалося, що Toyota Camry, за кермом якої Ткачук покалічив дівчину, в декларації посадовця відсутня, хоча, за даними журналістів, на цій машині Ткачук їздить постійно.

Згодом з'ясувалося, що авто зареєстроване на одеське підприємство "Елвікон", засновником якого є сейшельский офшор, а саме підприємство за документами спеціалізується на комп'ютерній техніці, а зовсім не на оренді авто.

Також виявилося, що Ткачука підозрюють у чиненні тиску на детективів БЕБ, які проводять слідчі дії щодо сигаретної мафії.

Інформацію про це оприлюднили телеведучий Євген Плінський і нардеп з профільного комітету ВР Ярослав Железняк.

Крім того, за даними журналістів, Ткачук живе в елітній столичній квартирі, яка записана на його матір, і влаштував фіктивне розлучення, щоб приховати незадекларовані статки.

Нагадаємо, у лютому минулого року його відрядження у вересні 2022 року, яке водночас виявилося відпусткою за власний рахунок, розбирали на засіданні Тимчасової слідчої комісії ВР по БЕБу. Тоді члени комісії підозрювали навіть підробку документів.