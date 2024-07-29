Символ эпохи: как в СССР появились "легендарные" хрущевки

Идею хрущовок позаимствовали у французов

Советские хрущевки, которые в современных реалиях считаются одними из самых опасных, по планам тогдашней партийной верхушки должны были простоять до наступления коммунизма, но пережили всех генсеков и даже саму коммунистическую империю. Сейчас в этих домах продолжают жить миллионы украинцев, хотя период эксплуатации давно вышел за любые возможные пределы.

О символе эпохи, советских хрущевках, рассказывает Степан Грицюк, ведущий канала "The Документалист". Оказывается, эти пятиэтажные дома строили в рекордные сроки, а за качество и надежность работ вообще никто не думал.

"Суровый минималистичный стиль, отсутствие каких-либо элементов отделок, низкие потолки, узкие лестничные клетки, кухня на 5 или 6 метров и крошечный объединенный санузел — такими были и остаются хрущевки", — рассказывает автор видео.

Как рассказывает Грицюк, хрущевки считались идеей советских архитекторов, однако на самом деле ее позаимствовали у французов, что и неудивительно. Едва ли не все в СССР воровали у "ненавистного Запада" и обо всем по очереди.

В 20-х, 30-х годах СССР столкнулся с нехваткой рабочих рук и это повлекло за собой миграцию в города сельского населения. Работа была, а вот жилья катастрофически не хватало. Так, сначала появились бараки, а потом и коммуналки, о появлении последних мы подробно писали в материале: "Страх и ненависть в советской коммуналке": как в СССР несколько семей делили 60 квадратных метров

Следовательно, жилья не хватало. Бараки были переполнены, коммуналки превратились в бытовой ад, а жилищный вопрос оставался нерешенным.

"1953 год, Иосиф Сталин умирает, первым секретарем ЦК КПСС становится Никита Хрущев. Ему достается страна, которая имеет немало проблем и основная из них — это существенная нехватка жилья, потому что уже после войны треть жилищного фонда лежит в руинах. Новая власть сразу же берет курс на десталинизацию и развенчивание культа личности и возлагает вину за жилищный кризис на Сталина: вместо того чтобы удовлетворять потребности советского народа, строить проще, но больше, за его правления средства тратили на никому не нужную красоту, роскошь и помпезность", — рассказывает Грицюк.

В 1955 году появляется знаменитое постановление ЦК КПСС и Совета министров СССР об устранении излишеств в проектировании и строительстве, которое положило конец периоду сталинской архитектуры и дало старт строительству массового социального жилья.

Уже в 1957 году вышло постановление о развитии жилищного строительства СССР, окончательно закрепившее новые принципы в архитектуре. За ними дома для гомосоветикус должны отвечать нескольким основным требованиям: быть дешевыми, с рациональным использованием жилого пространства и скоростью в сооружении. Больше никакой лепнины, колонн, арок или каких-либо украшений на фасаде. Так на свет появляются хрущевки, которые в основном строили как конструктор из панелей, рассказывает автор видео.

"Эти панели имели несколько вариантов. Самые простые из них — это когда в форму выкладывали облицовку и арматуру и заливали бетоном. В городах, где были кирпичные заводы, при изготовлении панелей использовали и кирпич. Его выкладывали в форму и также заливали бетоном. Впоследствии давали просохнуть и уже готовые панели везли на строительную площадку", — рассказывает Грицюк.

Когда сооружали такую хрущевку, то визуально создавалось впечатление, что она выстроена вручную, из кирпича. Хотя на самом деле это было не так. Плиты собирались в кучу как конструктор. Чтобы сэкономить на установке лифтов, первые социальные дома сооружали не выше пяти этажей.

"Их строили с невероятной скоростью, кое-где за 12-15 дней. И даже здесь случались рекорды: однажды многоэтажку удалось построить за пять дней и об этом громко трубила Коммунистическая пресса. Конечно, советские пропагандисты при этом стыдливо молчали о качестве новостроек", — рассказывает автор.

В зависимости от года и серии, дома были рассчитаны на 20-25 лет. То есть это было фактически временное жилье, которое по замыслу Хрущева должно было стоять до наступления коммунизма, который планировали окончательно построить до 1980-го.

"Качество у них было никудышным. Дешевые материалы, плохая шумоизоляция, постоянное протекание крыш и низкая энергоэффективность: летом жара, зимой холод. Площади новых квартир были очень скромными, в первой серии хрущевок однокомнатная квартира имела всего 16 м², двухкомнатная – 22 м², трехкомнатная – 30 квадратов. Соответственно, вся планировка была пронизана идеей минимализма и примитивности: высота потолка 2,5 м, площадь кухни 4-5 м. Разместиться там всей семьей было не слишком просто", — говорится в видео.

Стоит заметить, что даже такому жилью люди, которым до этого приходилось жить в бараках или коммуналках, были очень рады. Заселиться в хрущевку было подлинным счастьем, но очень скоро настроения изменились.

"Если в начале хрущевки восхваляли и заселялись туда с радостью, то позже их начали критиковать и высмеивать. Называли хрущобами. Время проходило и недостатки социального жилья проявлялись все больше и больше. Квартиры маленькие, зимой холодно, летом жарко, шумоизоляция слабая, лифтов нет", – рассказывает Грицюк.

Кроме того, со временем хрущевки еще более потеснились, ведь дети хозяев начали жениться, приводить свою половинку, рожали внуков. Шкафы и кладовки забивались под завязку, хлам, который не помещался в квартире, выставляли на балкон, а санки, лыжи и разные баулы вывешивали за перила.

"Однако свою функцию они выполнили, потому что с жилищным кризисом, хоть и неполноценно, но справились. За годы правления Хрущева новые квартиры получили более 50 млн человек", — рассказывает Грицюк.

Основная проблема хрущевок ныне – это то, что они давно пережили свой срок эксплуатации. Многие находятся в катастрофическом состоянии и жить в них откровенно опасно.

К слову, ранее "Телеграф" рассказывал о том, почему "бесплатные" квартиры в СССР на самом деле таковыми не были. Вокруг квартир было слишком много нюансов, начиная от невозможности получить недвижимость некоторым категориям граждан и коррупционной составляющей.