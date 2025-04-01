Здание не захотели восстанавливать после удара: как выглядел дом Дворянского собрания в Харькове

Историческое здание осталось в памяти харьковчан и на старых фотографиях

Не все исторические здания получают шанс на вторую жизнь. Некоторые из них, разрушенные войнами или временем, так и остаются в воспоминаниях, на старых фотографиях и в упоминаниях в книгах. Такой судьбы удостоилось и здание Дворянского собрания в Харькове — знаковое место в истории города, которое не удалось восстановить после разрушений Второй мировой войны.

Здание Дворянского собрания было построено в 1814—1820 годах на Николаевской площади (сейчас это площадь Конституции) и стало одним из первых каменных сооружений в Харькове. Оно было центром общественной и культурной жизни города: здесь собирались дворяне для выборов предводителя, устраивались балы, выставки картин и театральные постановки. Украшенное пушками старой харьковской крепости, здание выделялось среди окружающей застройки.

Дом Дворянского собрания

В 1914 году, с началом Первой мировой войны, здание приспособили под лазарет для раненых солдат. В 1919 году оно стало штаб-квартирой командующего Добровольческой армией, а в 1922—1934 годах здесь располагалось первое украинское советское правительство — Всеукраинский Центральный Исполнительный Комитет (ВУЦИК УССР).

Всеукраинский Центральный Исполнительный Комитет, 1933 год

Позже, после переноса столицы в Киев, здание передали Дому пионеров. В его стенах появились детские секции фехтования и альпинизма, а зимой 1935 года перед зданием установили первую в СССР новогоднюю елку.

Дом дворянского собрания и здание правительства ВУЦИК, лето 1942 года. Фото из немецкой фотохроники

Но в 1943 году, во время боев, здание сильно пострадало: в него попала авиабомба. После войны власти приняли решение не восстанавливать руины, а разбить на этом месте сквер. В советские годы в этом сквере появился памятник в честь провозглашения советской власти, который горожане прозвали "Пятеро из ломбарда".

Монумент в честь провозглашения советской власти в Украине. Демонтирован в сентябре 2011 года

В 2011 году памятник демонтировали, а уже в 2012 году на этом месте открыли новую скульптурную композицию — "Летящая Украина". Памятник установили в честь провозглашения Независимости Украины.