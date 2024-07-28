Носили все без исключения: когда появилась школьная форма в СССР и как выглядела (фото)

Детей со школьной парты учили быть послушными

В Советском Союзе детей одевали во что придется, они часто донашивали вещи старших. Но был наряд, который должен всегда выглядеть аккуратно и по стандартам; речь идет о школьной форме.

В СССР ее должны были обязательно носить и девочки, и мальчики. "Бунтарей" ждали замечания и вызов родителей в школу. Об индивидуальности даже речь не шла. "Телеграф" расскажет, как появилась и выглядела школьная форма.

Как появилась школьная форма в СССР

Большевики не сами придумали эту идею, а украли ее у царской России. Тогда гимназисты ходили в форме. Иосиф Сталин ввел единую школьную форму в СССР.

Наряд был символом равенства. Поэтому детей заставляли одевать форму и строго-настрого запрещали менять фасон и даже длину юбки.

У девочек было коричневое платье и два фартука:

белый ― праздничный;

черный ― на каждый день.

Мальчики носили серые брюки с рубашкой и широкий ремень. Также у них был аксессуар на голову — фуражка с кокардой.

Кроме одежды, были и другие строгие правила. В школу нельзя было одевать украшения, ходить с распущенными волосами. Детей с детства учили быть такими, как все.

Пионерский галстук

Это был тот аксессуар, отношение к которому менялось с годами. Если первоклассники гордо его носили, то уже к средней школе они успевали с ним намучиться.

Красный галстук, как символ пионера, всегда должен был выглядеть идеально. Поэтому школьники должны были ее ежедневно гладить. И здесь были строгие правила. Из-за того, что в СССР на всем экономили, такие галстуки делали из низкокачественной синтетики. При высокой температуре она плавилась. Поэтому школьники должны были гладить его теплым утюгом.

Испортить галстук нельзя. Во-первых, за это можно получить взбучку в школе, во-вторых, от родителей. Испорченный галстук нужно было заменить новым, а он стоил не менее 3 рублей 50 копеек. Тогда это была большая сумма.

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