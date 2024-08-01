Из всех забронированных 615 тыс. человек только 5% работают в оборонно-промышленном комплексе — Минэкономики
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Больше всего забронированных мужчин работают в энергетической отрасли. Как сообщает Hromadske, об этом говорится в ответе Министерства экономики Украины.
Так, по состоянию на 31 июля, около 615 тыс. человек имеют отсрочку от призыва во время мобилизации. В целом Министерство экономики приняло 33 782 приказа о бронировании военнообязанных, из них 17 632 до сих пор действуют.
Распределение числа мужчин, имеющих бронь:
- энергетическая отрасль – 29%;
- промышленность, производство – 15%;
- транспорт — 14%;
- агропромышленный комплекс – 12%;
- медицина — 6%;
- оборонно-промышленный комплекс – 5%;
- органы государственной власти, другие государственные органы — 4%;
- ІТ-специалисты, отрасль электронных коммуникаций – 2%;
- финансовая, банковская сфера — 2%;
- сфера торговли — 2%;
- местные органы исполнительной власти, органы местного самоуправления — 2%.