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Из всех забронированных 615 тыс. человек только 5% работают в оборонно-промышленном комплексе — Минэкономики

Автор
Дмитрий Романов Дмитрий Романов
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Автор
Коллаж "Телеграф" Новость обновлена 01 августа 2024, 14:26

Больше всего забронированных мужчин работают в энергетической отрасли. Как сообщает Hromadske, об этом говорится в ответе Министерства экономики Украины.

Так, по состоянию на 31 июля, около 615 тыс. человек имеют отсрочку от призыва во время мобилизации. В целом Министерство экономики приняло 33 782 приказа о бронировании военнообязанных, из них 17 632 до сих пор действуют.

Распределение числа мужчин, имеющих бронь:

  • энергетическая отрасль – 29%;
  • промышленность, производство – 15%;
  • транспорт — 14%;
  • агропромышленный комплекс – 12%;
  • медицина — 6%;
  • оборонно-промышленный комплекс – 5%;
  • органы государственной власти, другие государственные органы — 4%;
  • ІТ-специалисты, отрасль электронных коммуникаций – 2%;
  • финансовая, банковская сфера — 2%;
  • сфера торговли — 2%;
  • местные органы исполнительной власти, органы местного самоуправления — 2%.