Из всех забронированных 615 тыс. человек только 5% работают в оборонно-промышленном комплексе — Минэкономики

Больше всего забронированных мужчин работают в энергетической отрасли. Как сообщает Hromadske, об этом говорится в ответе Министерства экономики Украины.

Так, по состоянию на 31 июля, около 615 тыс. человек имеют отсрочку от призыва во время мобилизации. В целом Министерство экономики приняло 33 782 приказа о бронировании военнообязанных, из них 17 632 до сих пор действуют.

Распределение числа мужчин, имеющих бронь: